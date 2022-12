La rassegna al Cinema San Paolo sta per terminare, ma ne è pronta una nuova in cartellone, in programmazione da gennaio 2023: otto film, otto opere recenti dal contenuto vario e ricco.

I lungometraggi in programma sono: Il piacere è tutto mio, di Sophie Hyde, con Emma Thompson e Daryl McCormack (giovedì 12 e venerdì 13 gennaio); L’ombra di Caravaggio, regia di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzoti e Vinicio Marchioni (giovedì 19 e venerdì 20 gennaio); Triangle of Sadness, diretto da Ruben Östlund, con Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson e Zlatko Burić (giovedì 26 e venerdì 27 gennaio); Bones and All, di Luca Guadagnino, con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny (giovedì 2 e venerdì 3 febbraio); Il corsetto dell’imperatrice, regia Marie Kreutzer, con Vicky Krieps, Florian Teichtmeister e Colin Morgan (giovedì 9 e venerdì 10 febbraio); Le otto montagne, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Elena Lietti e Filippo Timi (giovedì 16 e venerdì 17 febbraio); Le vele scarlatte, di Pietro Marcello, con Juliette Jouan, Raphaël Thiéry e Louis Garrel (giovedì 23 e venerdì 24 febbraio); infine, The Fabelmans, l’ultimo lavoro di Steven Spielberg, con Gabriel LaBelle, Paul Dano, Michelle Williams e Seth Rogen (giovedì 2 e venerdì 3 marzo).

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.

Una serie di film capace di toccare varie tematiche e diversi generi: dalla commedia brillante ai film di carattere biografico e storico-biografico, alle opere tratte dalla letteratura. Inoltre, alcuni di questi lungometraggi hanno già ricevuto importanti riconoscimenti dai più noti festival cinematografici internazionali: Triangle of Sadness, premiato con la “Palma d’oro” al Festival di Cannes 2022 e “Miglior film” agli European Film Awards 2022; Le otto montagne, “Premio della giuria” a Cannes 2022; Bones and All, “Leone d’argento alla regia” alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2022.

Il costo dell’abbonamento alla rassegna è di 25 euro, ed è sottoscrivibile al cinema durante gli orari di proiezione, alla Pro loco ed alla libreria “Gulliver” (senza abbonamento, il costo singolo degli spettacoli è di 6 euro).

S. G.