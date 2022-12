Cerimonia di consegna, da parte dell’Area vasta 3 dell’Asur Marche, di una nuova ambulanza assegnata all’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio”; un’altra è stata assegnata al nosocomio di Tolentino. Il mezzo, un Volkswagen Craften 4Motion a trazione integrale, è un mezzo per il soccorso avanzato dotato delle più moderne tecnologie che sarà ora chiamato a dare risposta sul territorio alle emergenze sanitarie del 118.

Alla consegna delle ambulanze erano presenti, fra gli altri, Ermanno Zamponi, direttore del 118 di Macerata, Franco Tiberi, sempre del servizio 118, Daniela Corsi, responsabile dell’Area vasta, e i sindaci Rosa Piermattei di San Severino e Mauro Sclavi di Tolentino.

“Questi mezzi per le nostre comunità sono importantissimi – ha sottolineato Rosa Piermattei nel ringraziare l’Asur per la consegna della nuova ambulanza -. Purtroppo c’è carenza di medici e infermieri e in qualche modo si cerca di sopperire con questi mezzi che sono per tutto il territorio. Abbiamo visto quanto sia importante il lavoro del 118 durante il Covid e mi sento ancora di ringraziare gli operatori per lo straordinario lavoro svolto”.