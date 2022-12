Obiettivo mancato per dare continuità alla serie positiva che aveva portato due vittorie di fila. La Settempeda deve rinunciare ai buoni propositi visto il pari al quale l’ha costretta la Cingolana. Finisce 1-1 il match del “Soverchia” fra le due squadre con colori sociali biancorossi con i locali che recriminano per non essere riusciti a trovare il raddoppio che probabilmente avrebbe chiuso i giochi (almeno un paio di limpide occasioni più un palo colpito), mentre gli ospiti se ne tornano a casa soddisfatti per un buon punto che è il premio alla loro onesta e grintosa partita. Cingolana che ha saputo resistere, passare indenne il primo quarto d’ora della ripresa ed aspettare l’episodio favorevole che è giunto puntuale al minuto 27 quando capitan Tomassoni (bandiera e capitano della squadra) ha trovato il guizzo per impattare un incontro che sembrava essere dalla parte settempedana dopo che il risultato era stato sbloccato da Ulissi (uno dei migliori e al terzo centro consecutivo) cosa che aveva fatto credere che il successo sarebbe potuto arrivare anche perché il tema tattico della gara era diventato l’ideale per gli uomini di Ruggeri. I ragazzi di casa, invece, si sono un po’ persi nel finale, proprio quando si sono ritrovati con l’uomo in più (dal minuto 30), quando sono venute meno la lucidità e la tranquillità che sarebbero state necessarie per portare l’assalto al fortino cingolano che in effetti non ha corso rischi arrivando sicuro fino al termine. In casa Settempeda c’è la sensazione di aver lasciato per strada due punti (terzo posto svanito e ritardo dalle prime due aumentato); in casa Cingolana arriva un punto utile per tenere a debita distanza la zona play out.

La cronaca

Settempeda-Cingolana, sfida del turno undici, viene considerata un derby a tutti gli effetti e lo spettacolo allo stadio offerto dalle due tifoserie lo dimostra. Gli ultras delle due squadre hanno tenuto un comportamento sportivo sostenendo i propri beniamini con cori e passione. Bellissime le scenografie. Da categoria superiore quella dei BOYS che hanno esposto lungo tutta la tribuna centrale uno striscione con la scritta “Non c’è stella che brilla più di te”. Prologo al match piacevole, ma il campo non dà la stessa sensazione dato che le due formazioni partono con ritmi bassi e passano diversi minuti a studiarsi ed a capire come superarsi. Ospiti con l’undici tipo. Locali con Alex Di Francesco al debutto da titolare, Mariani dal primo minuto e Silla in panchina cosa che comporta la presenza di Minnucci come mezzala. I primi 25’ sono poveri di azioni interessanti. La prima vera occasione (27’) costruita dalla Settempeda è quella che sblocca il risultato. Kheder trova un tracciante da sinistra che taglia il campo fino a raggiungere sulla destra Ulissi che scatta con il tempo giusto per evitare il fuorigioco e, dopo un controllo a seguire che evita Centanni, trova il modo di piazzare il sinistro a mezza altezza che supera Emiliani. La reazione ospite non si fa attendere tanto che al 36’ Zitti, su cross da sinistra di Centanni, è assai pericoloso con la deviazione volante da centro area con palla larga di poco. Poco prima dell’intervallo ottima trama settempedana con Capenti che appoggia a Quadrini il quale calcia di prima intenzione con il piatto destro. Palla respinta dal palo alla sinistra del portiere.

Il ritorno in campo della Settempeda sembra quello buono e convinto come visto la settimana precedente. Al 4’ Ulissi pescato in area appoggia al volo per Minnucci che gira in corsa con il destro trovando un diagonale però debole e facile preda di Emiliani. Al 6’ lo stesso Minnucci è molto più pericoloso: Quadrini lo pesca liberissimo davanti alla porta ma il numero otto calcia senza angolare tirando praticamente addosso al portiere che respinge. Al 10’ bello scambio di prima al limite tra Quadrini e Capenti con destro di quest’ultimo ribattuto da Emiliani. Al 22’ fa tutto da solo Capenti che prende palla, la difende e poi va al tiro con parata in tuffo dell’estremo cingolano. La Settempeda ha costruito ma sprecato troppo e allora monta la sensazione che si possa pagare tutto questo. In effetti accade proprio così. Al 27’ c’è una punizione per la Cingolana a circa venti metri dalla porta di Caracci. E’ Tittarelli ad andare al tiro con il destro per una grande esecuzione che manda la sfera a colpire la parte sotto della traversa con pallone che rimbalza in campo davanti alla porta dove ci sono tre giocatori ospiti fra i quali Tomassoni che di testa spinge comodamente in fondo al sacco. Passano tre minuti e giunge un episodio che potrebbe far pensare alla svolta dell’incontro in favore della Settempeda: Schiavoni, già ammonito, commette un fallo evidente su Kheder che gli costa il secondo giallo e l’espulsione. Locali con la superiorità numerica per l’ultima parte di gara e tema tattico scontato, ovvero Cingolana in difesa per proteggere il pareggio e Settempeda chiamata ad attaccare in massa. In realtà quello che dovrebbe fare la squadra di Ruggeri resta solo nelle intenzioni, perché la manovra non è fluida e si opta per cross in mezzo e da lontano cosa che favorisce i biancorossi di Cingoli. Al 37’ un lungo rinvio di Emiliani pesca Agosto che prova il pallonetto che riesce però basso consentendo così a Caracci di parare. In avvio di recupero(lungo 6’) la Cingolana ha una grossa chance: fuga sulla destra di Agosto che mette in mezzo all’area per il libero e accorrente Evangelisti che si getta in tuffo per colpire di testa trovando però le mani di Caracci uscitogli incontro alla disperata. Il contrasto porta ad una punizione in favore del capitano di casa e all’uscita del numero 6 ospite sofferente per il colpo subito. L’ultimo tentativo è della Settempeda con Ulissi che ci prova di testa su cross di Broglia ma la mira è sbagliata e la palla va alta.

Il tabellino

SETTEMPEDA-CINGOLANA 1-1

RETI: 27’ Ulissi, 72’ Tomassoni

SETTEMPEDA: Caracci, Mariani, Kheder (82’ Granili), Rossi (76’ Silla), Campilia, Latini, Quadrini, Minnucci (64’ Broglia), Ulissi, Capenti, Di Francesco (64’ Sfrappini). A disp. Cardorani, Tabarretti, Eugeni, Dolciotti. All. Ruggeri

CINGOLANA: Emiliani, Falappa (65’ Vitali), Centanni, Tomassoni, Fratoni, Evangelisti (88’ Mangoni), Ciattaglia (69’ Romaldi), Schiavoni, Agosto, Tittarelli, Zitti (93’ Bianchi). A disp. Bracaccini, Compagnucci, Mazzolani, Omrani, Sandroni. All. Ballini

Arbitro: Di Rago di Macerata

Note: spettatori 400 circa. Espulsi: 75’ Schiavoni per doppia ammonizione. Ammoniti: Campilia, Mariani, Quadrini, Schiavoni, Falappa. Angoli: 2-2. Recupero: pt 2’, st 6’

Roberto Pellegrino