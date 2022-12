Il professor Maurizio Moscatelli, oltre a essere docente al “Tacchi Venturi”, è senza dubbio uno dei più bravi e apprezzati musicisti di San Severino. Chi lo conosce bene sa anche quanto sia geniale, non solo nel campo musicale.

L’ultima sua idea, in ordine di tempo, è un progetto pensato per diffondere la conoscenza della musica nel territorio.

S’intitola “Sonore Lezioni (ma non temete!)” e, senza pretese di pedante accademismo, ma con intenti ludico-didattici, si propone di attraversare i vari aspetti legati all’Universo della Musica, dalla presentazione degli strumenti musicali alla conoscenza dei grandi musicisti della Storia e molto altro.

Il target dell’idea non ha età (… da 0 a 109 anni, visto che la vita si è allungata!) e l’obiettivo principale è quello di incuriosire e stimolare un maggior approfondimento delle tematiche legate alla musica.

“Ho contattato, per collaborazioni, le realtà musicali della nostra città come l’Accademia musicale Feronia, la Banda cittadina ‘Adriani’ e l’Associazione Virgilio Puccitelli – spiega il professor Maurizio Moscatelli – e la mia figura sarà quella di presentatore e conduttore di tre incontri, uno in programma sabato 3 dicembre alle ore 17 nella Sala Italia; gli altri due a gennaio e febbraio. All’interno delle lezioni ci saranno momenti sonori, brevi esibizioni, insomma una sorta di “Quark” della musica, con il dovuto rispetto”.

Ogni incontro, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, avrà la durata di circa un’ora e un quarto.