Premiate le ragazze da 10 e lode del “Tacchi Venturi”: sono fra le “eccellenze” della provincia

Sara Amico, Sara Anibaldi, Pamela Koraqi, Giorgia Pettinari e Gaia Rocci. Sono loro le cinque ragazze d’oro – da 10 e lode – che hanno ricevuto sabato, a Civitanova Marche, l’encomio solenne dell’Ufficio scolastico provinciale di Macerata per aver conseguito il diploma di terza media con il massimo dei voti e la lode. Non era presente Chiara Malasisi, che pure ha superato l’esame con identica votazione.

Alla cerimonia, svoltasi nel cortile della scuola “Anita Garibaldi” in via Ugo Bassi, erano presenti tutti gli alunni della provincia che hanno terminato il ciclo della Scuola secondaria di primo grado con un risultato così importante e gratificante. L’iniziativa dell’Ufficio scolastico territoriale, infatti, nasce proprio dalla volontà di premiare e “valorizzare le eccellenze” che si stanno mettendo in evidenza nel loro percorso di studi e di formazione (a Camerino si è svolta l’analoga consegna degli attestati agli studenti più meritevoli delle Superiori).

Le ragazze frequentano l’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” che, nell’occasione, era rappresentato dalla dirigente Lauretta Corridoni. E’ intervenuta anche Vanna Bianconi in qualità di vicesindaco e assessore all’Istruzione del Comune di San Severino.

Complimenti, dunque, alle “nostre” magnifiche eccellenze! E un grande augurio per il loro cammino scolastico, affinché sia ancora ricco di soddisfazioni personali e traguardi… lodevoli!