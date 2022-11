Sfida alla seconda in classifica che si presentava ardua sulla carta, ma il Serralta l’ha affrontata con piglio e concentrazione restando a lungo in partita. Una buona gara non è servita però ad evitare un’altra sconfitta, l’ottava in altrettante giornate di campionato, che lascia i gialloblù all’ultimo posto ed ancora a digiuno non solo di vittorie ma anche di punti.

Anche il mese di novembre non è iniziato al meglio sotto il profilo dei risultati, tuttavia le prestazioni sono state più che sufficienti mancando solamente di un risultato positivo. Nel turno precedente il Serralta si era arreso dopo una battaglia equilibrata fino al termine in quel di Fabriano (6-5 il punteggio con reti di Liuti, Pellegrini e tripletta di Nardi per un pareggio sul 4-4 svanito nei minuti conclusivi), mentre nell’ultimo impegno casalingo era giunto il ko contro il Sambucheto (2-4 con gol di Gouveia Guilherme e Pizzichini).

Il match contro il Castrum Lauri, squadra di Ripe San Ginesio, si presentava in salita dato che gli ospiti stazionano nelle posizioni di vertice, ma il Serralta ha giocato con coraggio tenendo botta per lunghi tratti della gara. I locali sono andati all’intervallo in vantaggio, reti di Nardi e Guilherme Gouveia, poi però la reazione degli avversari è stata prepotente e ha portato al pareggio e al sorpasso (punteggio di 2-4). A questo punto il Serralta ha trovato la forza di reagire accorciando le distanze con Piccinini tanto da sperare nel riaggancio, obiettivo svanito per il sigillo di Pietracci (protagonista con una tripletta mentre le altre due reti del Castrum Lauri sono state di Quintili e Morganti) che ha chiuso i conti fissando il risultato finale sul 3-5. Ora per i gialloblù si presenta all’orizzonte un’altra gara difficile, ovvero il derby sul campo del Gagliole (venerdì 18 ore 22.15).

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Brentassi, Dialuce, Paciaroni, Gori, Gouveia Gustavo, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Marrocchi

Roberto Pellegrino