“Ci sarà sempre qualcuno che non comprenderà una tua scelta, ma si sceglie per proseguire, non per essere compresi, basta avere coraggio…”. E’ uno dei messaggi, forse il più profondo, del libro “Carpe Diem, se puoi sognarlo puoi farlo” scritto da Federico Piancatelli e presentato sabato 26 novembre, alle ore 17, nella Sala udienze di Palazzo dei Governatori nell’ambito della rassegna “Incontri con l’Autore”, curata da Francesco Rapaccioni.

E’ una storia autobiografica in cui l’autore si racconta e narra la sua coraggiosa scelta di vita e tutto ciò che ne segue. La decisione da neoquarantenne di mollare tutto quello che si era faticosamente costruito per intraprendere un’esperienza di vita nuova nelle Americhe. Un’ avventura di circa un anno nel nuovo mondo: dal Texas alla Terra del Fuoco, punta estrema della Patagonia argentina, alla riscoperta di se stessi e del vero significato della vita.

Emozioni, sensazioni, riflessioni, che segneranno profondamente la coscienza del protagonista e lo porteranno ad acquisire una nuova consapevolezza. Una lettura intensa e profonda, che coinvolge in prima persona il lettore, rendendolo partecipe di un viaggio ricco di avventure e incontri inattesi, alla riscoperta della vera essenza di ciascun individuo: la propria anima!

Ma chi è Federico Piancatelli? Nato a Matelica nel 1976, è diplomato in Ragioneria e ha prestato servizio civile obbligatorio con la Croce Rossa, trasferendosi poi in Inghilterra per lavorare e studiare. Quindi, una volta ritornato in Italia, ha completato la sua formazione con vari corsi di specializzazione post diploma concentrandosi sull’apprendimento delle lingue estere. Dopo diverse esperienze lavorative in varie aziende, è approdato nel mondo della moda e qui ha lavorato per circa 13 anni. A quarant’anni, poi, ha deciso di gettarsi alle spalle tutto quello che si era faticosamente costruito in Italia per intraprendere una nuova avventura nelle Americhe. Esperienza dai risvolti inattesi e incredibili, che lo ha portato a viaggiare e lavorare in ben sette Paesi.