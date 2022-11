L’Ambito territoriale sociale 17 San Severino – Matelica ha pubblica, presso l’Unione montana, un avviso per la presentazione della domanda di accesso all’assegno di cura per anziani non autosufficienti.

L’assegno di cura, pari a 200 euro mensili per la durata di un anno, è riservato a persone con più di 65 anni d’età, non autosufficienti, con invalidità pari al 100%, che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento e vivono a casa assistiti da un’assistente familiare con regolare contratto di lavoro e iscritta al Registro regionale assistenti familiari o direttamente dalla famiglia. Non saranno accolte le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali.

I richiedenti dovranno essere residenti nei Comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro.

L’avviso, e la relativa modulistica, sono disponibili presso i Comuni dell’Ambito 17 o presso l’Unione montana ovvero al seguente link: https://www.umpotenzaesino.it/bandi-benefici-cms/bando-assegno-di-cura-anziani-non-autosufficienti-2022/

Le domande per l’ottenimento dell’assegno vanno presentate entro le ore 12 del 16 dicembre 2022.

Una prima graduatoria verrà stilata sulla base del reddito risultante dalla certificazione Isee riferita all’ultimo periodo di imposta e in corso di validità. Per essere ammessi al provvedimento è necessaria poi una valutazione positiva da parte dell’unità valutativa integrata di Ambito/Distretto e la sottoscrizione di un “patto di assistenza” con la famiglia.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ambito territoriale sociale 17 San Severino – Matelica al numero di telefono 0733 637245 (interno 2) oppure ci si può collegare al sito www.ats17.it.