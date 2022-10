Riapre, dopo la positiva esperienza estiva, l’Oratorio interparrocchiale “Don Orione”. Nel periodo autunno-inverno tornerà a essero un luogo di incontro e socializzazione in tutti i week end, aperto a bambini e ragazzi per attività ricreative e ludiche, nonché per iniziative che, via via, saranno organizzate a tema.

La ripartenza è prevista già da sabato 22 ottobre, dalle ore 16 alle ore 19. Poi la struttura sarà aperta anche domenica 23 ottobre dalle ore 15 alle ore 17. E così, con gli stessi orari, si rinnoverà l’appuntamento per tutti i sabati e domeniche dei prossimi mesi.

La partecipazione è libera.

L’Oratorio interparrocchiale rappresenta indubbiamente uno spazio importante per giocare e crescere con gli amici.