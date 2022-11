L’ufficio per i Servizi alla persona del Comune di San Severino sta procedendo al pagamento del Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione, relativo al mese di settembre. Complessivamente sono 389 i nuclei familiari destinatari del contributo che ammonta, in totale, a 286.604 euro.

L’ufficio ricorda agli interessati di comunicare tempestivamente ogni variazione del nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità, la revoca dell’inagibilità della propria abitazione lesionata dal sisma oppure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.