Buona la prima. Si può mandare in archivio così l’esito del primo test precampionato della nuova Settempeda che ha affrontato al “Gualtiero Soverchia” l’Aurora Treia, squadra di Promozione. Malgrado il risultato alla fine negativo e un po’ pesante (3-6), sono diversi gli spunti interessanti e positivi da annotare emersi soprattutto dalla prima frazione ovvero quella in cui è scesa in campo la Settempeda più veritiera. Ovvio che siamo agli inizi del lavoro atletico, fisico e tattico e perciò ogni giudizio è prematuro, ma è certo che il primo tempo dell’amichevole ha lasciato qualcosa di buono e di positivo in vista delle partite “vere”. Metà gara che ha visto i biancorossi andare al riposo in vantaggio (2-1) grazie a una prestazione convincente farcita da molte azioni piacevoli e ben costruite; poi mister Ruggeri ha effettuato undici cambi e la musica è stata diversa nella ripresa, anche perché dall’altra parte le variazioni sono state minime (impegni ufficiali vicini e mister Passarini ha voluto dare minuti ai titolari) e così alla lunga è emersa la differenza di valori e di condizione (l’Aurora ha iniziato una settimana prima). Alla fine, dunque, Ruggeri può essere soddisfatto di questa prima prova in cui tutti gli elementi della rosa, giovani compresi, hanno trovato spazio e modo per farsi conoscere (in campo ne sono scesi 23).

La cronaca

Si accendono le luci del “Comunale” per vedere in azione la nuova Settempeda che esordisce in stagione sostenendo la prima amichevole in orario serale. Avversario di categoria superiore, l’Aurora Treia. Davanti ad una bella cornice di pubblico, i biancorossi si mostrano ai propri tifosi desiderosi di conoscere i tanti volti nuovi. Presenti anche i Boys già in clima campionato (striscioni, cori e coreografie). Nell’undici di partenza ci sono i neo acquisti Mariani, Bucarelli e Granili in difesa; Silla a centrocampo e Verdolini in attacco. L’Aurora Treia, ottima squadra che potrà dire la sua in Promozione, presenta in attacco il nuovo tandem Voinea-Andreucci. La prima azione degna di nota è orchestrata da due “vecchi”, ovvero Rossi e Ulissi, con il primo che lancia lungo e il secondo abile a difendere palla con il corpo per poi calciare in corsa di potenza con grande risposta di Cartechini. Al 24’ si vedono gli ospiti con un colpo di testa di Andreucci che Caracci (fascia al braccio da nuovo capitano) blocca con sicurezza. Al 25’ la gara si sblocca: Silla vede Verdolini sulla trequarti e lo trova con un morbido passaggio che il numero 10 controlla per poi allargare a destra per l’accorrente Mariani che mette sotto porta un gran pallone rasoterra che Capenti da pochi passi spinge dentro.

Al 29’ Caracci deve allungarsi per toccare in angolo un tocco all’indietro di Bucarelli dopo un cross da destra di Voinea e poco dopo il portiere biancorosso si ripete su Panichelli.

Al 33’ la Settempeda raddoppia. Sugli sviluppi di un angolo Campilia salta per toccare il pallone di testa che ricade nella zona di Ulissi che è lesto a girare di sinistro alle spalle di Cartechini.

In almeno altre due circostanze i locali sfiorano il bersaglio grosso grazie ad azioni ottime (palla bassa, veloce e di prima) che difettano solo nella finalizzazione. Nel recupero del primo tempo l’Aurora accorcia le distanze con l’ottimo Gobbi che sguscia a destra, entra in area e piazza il diagonale nell’angolino lontano.

Secondo tempo con una Settempeda rivoluzionata (undici cambi e con diversi juniores) e con un’Aurora che resta la stessa a parte due variazioni, però di sostanza come Badiali e Di Francesco. E’ quest’ultimo a siglare il 2-2 con un preciso colpo di testa dopo appena tre minuti. Al 19’ la squadra di Treia passa a condurre grazie al neo entrato Piancatelli che trova il varco giusto per un preciso sinistro.

Al 21’ i biancorossi trovano il pari per merito di Sfrappini (in precedenza altra chance non sfruttata) che sradica palla dai piedi di un difensore, si accentra e di sinistro infila Cartechini.

Nella parte conclusiva del match l’Aurora Treia dilaga realizzando tre reti nell’arco di poco tempo, dal 29 al 39 minuto. Il 3-4 arriva su calcio di rigore trasformato da Voinea, poi c’è gloria per il giovane Fratini che trova la doppietta personale fissando il risultato finale sul 3-6. Primo gol con una gran botta dalla distanza; secondo gol con tocco ravvicinato su assist di Di Francesco.

Prima del triplice fischio (ottima la direzione di Mirko Ruggeri) c’è modo di vedere un bel tiro di esterno destro di Broglia che Frascarelli alza sopra la traversa con un gran balzo. Episodio, questo, che chiude il primo test della Settempeda attesa ora dall’amichevole contro la Maceratese (martedì 30 agosto ore 20.30 allo stadio Helvia Recina).

Le formazioni

SETTEMPEDA-AURORA TREIA 3-6

MARCATORI: pt 25’ Capenti, 33’ Ulissi, 46’ Gobbi; st 3’ Di Francesco, 19’ Piancatelli, 21’ Sfrappini, 29’ Voinea su rigore, 33’ e 39’ Fratini

SETTEMPEDA PRIMO TEMPO: Caracci, Mariani, Granili, Rossi, Campilia, Bucarelli, Minnucci, Silla, Ulissi, Verdolini, Capenti.

SETTEMPEDA SECONDO TEMPO: Palazzetti, Tabarretti, Kedher, Broglia, Forresi, Latini, Orlandani, Lleshi, Buratti(22’ Copani), Menichelli, Sfrappini. All. Ruggeri

AURORA TREIA: Cartechini(Frascarelli), Marchetti, Fratini, Romagnoli(1’st Badiali), Palazzetti, Mulinari, Gobbi, Panichelli, Andreucci(1’st Di Francesco), Voinea, Capradossi(8’st Piancatelli). All. Passarini

Roberto Pellegrino