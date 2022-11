Impegno infrasettimanale per la Settempeda che per una sera deve mettere da parte il campionato per concentrarsi sulla Coppa Marche. Mercoledì 9 novembre, infatti, i biancorossi devono scendere in campo per il loro primo match degli ottavi. E’ la seconda giornata del triangolare che vede in lizza anche Appignanese e Urbisaglia. Proprio quest’ultima sarà l’avversaria della formazione di Ruggeri.

In calendario la sfida era fissata in trasferta per la Settempeda, ma le due società si sono accordate per disputare la partita a San Severino (l’orario serale andava bene a entrambe, ma allo stadio di Urbisaglia mancava l’impianto di illuminazione).

Dunque fischio di inizio alle ore 20 al “Soverchia”. Per i locali sono diventate due, quindi, le gare casalinghe, dato che per il 30 novembre è già in programma quella contro l’Appignanese. Dopo l’intermezzo di Coppa Marche, l’attenzione dovrà tornare al campionato che proporrà ai biancorossi la gara casalinga contro la Vigor Montecosaro (ore 14.30), occasione per centrare la prima vittoria fra le mura amiche.

Roberto Pellegrino