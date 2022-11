Il Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, il sub Commissario, Gianluca Loffredo, e il dirigente del settore attuazione Ordinanze speciali dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche, Giuseppe Laureti, hanno incontrato il sindaco Rosa Piermattei per definire i dettagli di un’Ordinanza speciale per la Città di San Severino Marche.

“I due incontri, ospitati in Comune e in Prefettura – spiega il sindaco Piermattei – rappresentano un’ulteriore tappa di avvicinamento per un’Ordinanza speciale che sarà chiamata a dare risposta alla ricostruzione della Casa di riposo e alla sistemazione del Ponte dell’Intagliata, opera d’importanza strategica in tema di nuova viabilità che si ricollega alla realizzazione della bretella San Severino – Tolentino”.

Il Commissario Legnini e la sua struttura hanno condiviso con il sindaco Piermattei e la struttura comunale le priorità anche sulla base del prossimo Piano delle opere pubbliche, che è in via di elaborazione, e del Programma di rigenerazione urbana e del Piano speciale per la ricostruzione, che prevedono altri importanti investimenti sul territorio.

Anche altre sono le opere di cui si è discusso: l’ultimazione dei lavori all’Itts “Divini”, quelli da compiere per il recupero dell’ex palestra Gil, del teatro Italia, del Duomo antico di Castello al monte e del santuario della Madonna del Glorioso.