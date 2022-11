Il Serralta vola ed è primo in classifica da solo! Il poker rifilato all’Helvia Recina vale la terza vittoria consecutiva e il primato solitario nel girone E di Terza categoria. Ancora un successo largo, quattro reti all’attivo e porta inviolata, grazie a un’altra prestazione molto positiva e convincente che testimonia il momento di grazia dei gialloblù. Due reti per tempo sanciscono l’ennesima vittoria di una squadra in grande forma, che gira a mille e che sa segnare con tanti giocatori e in modi diversi. Altra conferma la prova impeccabile del collettivo, segno che tutti sono sul pezzo, che c’è un gruppo unito e che il lavoro di mister Palazzi è davvero egregio. Non era un impegno semplice quello contro l’Helvia Recina, formazione quotata anche se nell’occasione rimaneggiata, ma il Serralta l’ha reso più facile del previsto facendo tutto bene soprattutto in un primo tempo praticamente perfetto per approccio, atteggiamento, organizzazione e gioco. Difesa attenta, centrocampo sugli scudi (molto bene nelle due fasi Panzarani e capitan Lambertucci) e attacco ficcante (Bambozzi e Pelagalli ancora a segno, Valenti impeccabile nel gestire palla e nel creare spazi e nel finale c’è stata gloria anche per Manasse che ha chiuso i giochi con la rete del 4-0). Nel prossimo turno altro test probante sul campo del Colbuccaro (sabato 12, ore 14.30).

La cronaca

Scende in campo da primo della classe il Serralta che ospita il quotato Helvia Recina. Sfida che sembra una sorta di prova della verità per valutare al meglio i gialloblù che sono partiti fortissimo in campionato e che appaiono in ottima condizione psico-fisica. L’avvio di partita conferma quanto i locali siano pronti e concentrati oltre che meritevoli dei punti in classifica. Il match si sblocca dopo undici minuti: punizione poco oltre la lunetta dell’area che Pelagalli esegue con un sinistro morbido e preciso che scavalca la barriera e batte Pulita che osserva immobile la sfera terminare in porta. Passano pochi secondi e lo stesso Pelagalli va al tiro in corsa con il sinistro trovando il corpo di Pulita in uscita. Al 22’ entra in scena Bambozzi che calcia dalla lunga distanza su punizione chiamando Pulita alla respinta con i pugni. Al 34’ gran spunto di Valenti che con il corpo tiene a distanza il difensore, prende palla, punta l’area e poi calcia di sinistro con palla di poco sul fondo. Un minuto dopo arriva il primo e unico spunto ospite della prima frazione con Laconi che ci prova con il sinistro alto di poco. Al 40’ piazzato da sinistra di Bambozzi direttamente in porta con Pulita che devia di pugno. Al 46’ il raddoppio gialloblù ed è una prodezza balistica su punizione dello specialista Bambozzi che da circa venti metri indovina con il destro una traiettoria perfetta che manda il pallone sotto l’incrocio dei pali. Strada in salita per l’Helvia Recina che in avvio di ripresa ci prova con più convinzione come al 9’ quando Laconi da destra mette un pallone invitante che Gattari calcia di prima intenzione per la respinta di Cingolani. Poi ci prova Pascucci e questa volta l’estremo di casa blocca sicuro. La risposta gialloblù, al minuto 9, è letale. Angolo di Pelagalli, deviazione di testa di Sparvoli che manda il pallone verso il secondo palo dove capitan Lambertucci è puntuale per spingere in porta il 3-0. Al 17’ gli ospiti restano in dieci per il rosso diretto a Laconi reo di aver detto qualcosa all’arbitro (probabilmente il numero 9 si era rivolto ad un compagno per riprenderlo invece il direttore di gara ha creduto che la frase fosse stata rivolta a lui). Al 18’ ci riprova Bambozzi che impegna Pulita alla parata. Dal 20’ al 38’ mister Palazzi effettua i cinque cambi previsti facendo rifiatare chi ha speso di più. Al 42’ fuga sulla sinistra di Rapaccioni conclusa con un bel diagonale respinto in tuffo da Pulita. Al 44’ ci prova su punizione Gattari ma Cingolani è attento e si distende in tuffo sulla propria destra per deviare il tiro. Al primo minuto di recupero è Manasse, uno dei subentrati, a firmare il 4-0: assist di Rapaccioni e scatto del numero 18 che salta il portiere in uscita per poi girare con il destro nella porta vuota un preciso rasoterra. Finisce qua. Il Serralta giustamente festeggia un meritato primo posto in classifica.

Il tabellino

SERRALTA-HELVIA RECINA 4-0

MARCATORI: 11’ Pelagalli, 46’ Bambozzi, 54’ Lambertucci, 91’ Manasse

SERRALTA: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni, Panzarani (36’ st Magarelli), Elisei, Vissani, Moretti (20’ st Pinkowski), Lambertucci, Valenti (32’ st Baruni Roland), Pelagalli (27’ st Cappellacci), Bambozzi (38’ st Manasse). A disp. Baruni Qazim, Santini, Magnapane, Cambriani. All. Palazzi

HELVIA RECINA: Pulita, Albani, Capitanelli, Strappini, Ciavattini, Giaconi, Prenna, Pascucci, Laconi, Mogetta, Gattari. A disp. Salvucci, Lelio, Aliberti, Carnevali, Bistosini, Domizi, Messi, Fuselli, Mariani. All. Luzi

Roberto Pellegrino