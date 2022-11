La più grande community di trekking italiana “Cammini d’Italia” (https://camminiditalia.org), ha in programma per sabato 5 novembre una tappa che vedrà protagonista il settempedano “Cammino dei Forti”. Questo incontro è il primo di una serie di eventi volti a ripercorrere le tappe più belle dei cammini italiani.

Come noto, il “Cammino dei Forti”, nato nel 2021 dall’associazione “Pranzo al Sacco” (David Dignani, Guido Pacella e Alessio Ancillani), è un meraviglioso percorso ad anello lungo 120 km che inizia e finisce a San Severino. L’itinerario è diviso in 5 tappe e attraversa i Comuni di San Severino, Serrapetrona, Castelraimondo, Gagliole e Matelica. È un’attività alternativa e sostenibile, lontana dal turismo mordi e fuggi, capace di far riscoprire la bellezza dei luoghi attraverso l’immersione totale nella natura.

La tappa di sabato 5 novembre sarà la terza dell’itinerario del “Cammino dei Forti”, cioè il tratto che va dalle pendici del Monte San Vicino (1.480 m) a Elcito, il nostro piccolo borgo arroccato su uno sperone roccioso a 821 metri di altezza situato alle pendici del monte La Pereta; Elcito è ciò che resta di un antico castello eretto a difesa dell’abbazia benedettina di Valfucina.

Durante l’escursione si potrà godere della vista mozzafiato dalle creste del San Vicino, fino a giungere a Monte Faldobono (819 m), per poi addentrarsi nella magica faggeta di Canfaito, un bosco pieno di alberi immensi, tra cui il faggio più antico delle Marche, dove ampi tappeti di foglie si stagliano lungo il percorso.

L’escursione è lunga circa 14 km, con +600 m di dislivello positivo e -950 m di dislivello negativo: visti alcuni tratti un po’ complicati, l’escursione è considerata di difficoltà medio-difficile. Proprio per questo è necessario che tutti partecipanti abbiano un’adeguata attrezzatura e un abbigliamento consono alle escursioni autunnali.

Per iscriversi all’escursione, è obbligatorio compilare il seguente form: https://forms.gle/marBDboNzKB73yKv6