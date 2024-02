Terza Categoria: il Serralta pareggia 2-2 contro la Corridoniense

Il secondo pari casalingo del 2024 porta al Serralta un punto utile per mantenersi ben salda dentro la zona play off e con un buon margine di vantaggio proprio sulla rivale di giornata, la Corridoniense, che è la prima squadra che in questo momento rimarrebbe esclusa dagli spareggi per salire di categoria. A fine gara nessuna delle due contendenti dimostra di accettare questo 2-2 che sarebbe potuto essere diverso se le formazioni avessero sfruttato le molte opportunità avute: gli ospiti nel primo tempo, frazione in cui hanno fatto meglio; locali nella ripresa, frazione in cui hanno dominato sfiorando più volte nel finale il gol della vittoria che sarebbe stata ovviamente preziosissima per l’alta classifica. Buone risposte, comunque, sono arrivate dai gialloblù che, dopo essersi ritrovati sotto a causa della doppietta di Ilari a cavallo della mezzora del primo tempo, sono stati bravi a recuperare il risultato: Vissani prima dell’intervallo e poi la rete di capitan Lambertucci, particolarmente ispirato in questo periodo sotto porta. Nel prossimo turno il Serralta si recherà in casa della Polisportiva Falerio, avversario sicuramente alla portata (zona bassa della graduatoria).

La cronaca

Dopo l’impegno in Coppa Marche (eliminazione per mano della Stese), il Serralta si ripresenta in campionato per ospitare la Corridoniense in una sfida che mette in palio punti importanti in ottica play off. L’avvio di partita è privo di emozioni con le due squadre abbastanza guardinghe e propense a non scoprirsi troppo. Dopo un’azione Sfrappini-Vissani non andata a buon fine, sono gli ospiti a venire fuori tanto da costruire manovre veloci ed efficaci. Al 23’ la Corridoniense rompe gli indugi e va in vantaggio: Ilari riceve palla in area, si gira e mette in diagonale nell’angolino basso. Cinque minuti dopo lo stesso bomber ospite concede il bis: rete in fotocopia della precedente e 0-2. I padroni di casa non riescono a reagire e soffrono gli avversari che sfruttando l’entusiasmo provano ad arrotondare come al 35’ quando con la porta rimasta sguarnita non riescono a trovare il tiro giusto. Al 41’ moto di orgoglio del Serralta che accorcia le distanze. Fa tutto Vissani abilissimo a partire dal fondo eludendo due avversari per poi accentrarsi ed infine spedire in rete da pochi passi. Nella ripresa si vede che c’è un altro Serralta. Più determinato, più convinto, più reattivo. L’espulsione di Montecchiarini favorisce i gialloblù che già prima avevano preso campo e il comando delle operazioni. Al 22’ Rapaccioni ha sui piedi un buon pallone ma non riesce a trovare la soluzione adeguata. Al 27’ Sparvoli scatta sulla destra da dove mette in area un pallone invitante per Valenti che però è poco preciso nel colpire la sfera che termina sul fondo. Al 32’ Lambertucci si ritrova tutto solo in area con il portiere abile in uscita bassa a respingere la conclusione del capitano gialloblù. Dopo tante occasioni, il Serralta rischia su una ripartenza ospite che porta ad un tiro ravvicinato che Spadoni para con prontezza. Al 37’ però gli sforzi del Serralta vengono giustamente premiati. Cross dal fondo con Lambertucci perfetto nell’inserimento e nel deviare in scivolata il pallone nel sacco. Ristabilita la parità ora si gioca per cercare il successo. La squadra che ci va più vicina è quella di casa. In pieno recupero Lambertucci si destreggia al meglio in area, arriva davanti al portiere e calcia rasoterra in diagonale. Esecuzione quasi perfetta perché il tiro sfiora il palo e va sul fondo. Finisce 2-2 con rammarico dei ragazzi di Masciani che sono davvero andati ad un soffio dall’impresa.

Le formazioni

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni (25’ st Sparvoli), Crescenzi, Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Rapaccioni (38’ st Moretti), Scarpacci (1’ st Cappellacci), Sfrappini (20’ st Lacchè), Valenti, Vissani. A disp. Baruni Qazim, Fabrizi, Magnapane, Menichelli, Magarelli. All. Masciani.

CORRIDONIENSE: Martinelli, Cesca, Centioni, Marinozzi, Sentimenti, Rapallini, Montecchiarini, Principi, Ilari, Bartolacci, Tirabassi. All. Cesetti

Roberto Pellegrino