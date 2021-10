3^ Categoria, amara trasferta per il Serralta a Civitanova

Una trasferta a dir poco amara e piena di recriminazioni quella di Civitanova per il Serralta che esce sconfitto dal campo dell’Academy per 3-1, ma mai come questa volta si può parlare di risultato bugiardo. Due gol annullati ai gialloblù da considerare validi, la rete del pari dei locali viziata da un netto fallo di mano dell’attaccante non visto dall’arbitro, almeno cinque nitide occasioni per i settempedani, una delle quali clamorosa, fallite di un soffio. Questo e tanto altro in un match difficile da raccontare dalla parte del Serralta che si sente beffato e che torna a casa senza neanche un punto e la cosa può sembrare assurda per chi ha visto la partita. Resta, comunque, il grande primo tempo giocato dai ragazzi di Francescangeli che hanno sciorinato belle e pregevoli manovre surclassando il forte avversario (primo in classifica sempre a punteggio pieno) e dimostrando per l’ennesima volta qualità e capacità di fare calcio che, purtroppo, in questo periodo non sta dando frutti per una serie di motivi. Peccato, dunque, per una serata storta che non rende merito ad un Serralta convincente che nel finale dell’incontro, innervosito da un arbitro in evidente serata no e dagli episodi contrari, è stato poco lucido subendo l’uno/due dei rivali che ha chiuso i giochi. Prossimo impegno venerdì 29 in casa contro Pievebovigliana (ore 22).

La cronaca

Il Serralta dopo il mercoledì di Coppa torna a giocare in campionato con la trasferta contro la prima della classe, l’Academy Civitanova. Pronti via e settempedani che partono forte e con autorità rendendosi subito pericolosi con un colpo di testa di capitan Cruciani che da centro area alza troppo la mira. Grossa opportunità, invece, per Moretti che non riesce a calciare in porta da brevissima distanza poi tocca a Bernabei arrivare a tu per tu con il portiere dopo percussione centrale ma il suo tiro finisce addosso al corpo dell’estremo avversario. Cappellacci verticalizza bene per Bernabei che calcia in diagonale con pallone che attraversa tutto lo specchio della porta spegnendosi poi sul fondo. Il dominio del Serralta trova il giusto premio quando Moretti calcia in porta da sinistra con respinta corta del portiere che Bernabei spinge in rete. Al riposo i gialloblù potrebbero andare sul doppio vantaggio visto il gran gol al volo di Cappellacci che insacca nell’angolino dopo l’assist di Bernabei. Nulla da fare, però, perché l’arbitro annulla per fuorigioco con una decisione apparsa inspiegabile. Anche nella ripresa il Serralta tiene il campo al meglio e fa la partita. La gestione del vantaggio è tranquilla e ci sono anche ripartenze ficcanti. Il primo episodio vede protagonista ancora l’arbitro, ma sempre in negativo perché annulla un’altra rete apparsa regolarissima: Bernabei sfrutta un rimpallo e dopo aver saltato il portiere in uscita mette in porta. Il fischio arbitrale rende il tutto vano e così si resta sullo 0-1. Il neo entrato Pelagalli si fa largo in area fino ad arrivare a fondo campo da dove serve Cappellacci che tira sfiorando il palo. Si entra nell’ultimo quarto d’ora con il Serralta che appare in grado di gestire con sicurezza il minimo vantaggio, ma all’improvviso arriva il pari grazie ad una furbata di capitan Alessandrini. Lancio lungo che cade in zona Vissani che è in anticipo e mentre sta rinviando arriva Alessandrini che tocca il pallone con il pugno portandoselo avanti per poi andare a segnare. Vibranti e giustificate le proteste ospiti, ma il direttore di gara indica il centro del campo non avendo visto niente. Errore evidente e chiarissimo! Il Serralta, pur costretto ad accettare la svista arbitrale, non rinuncia a giocare come sa e Pelagalli è bravo ad andare via in slalom, a saltare un paio di avversari e ad andare al tiro. Il portiere è attento e ribatte. Il pallone resta giocabile per Cambriani (altro subentrato) che liberissimo può calciare da distanza favorevolissimo ma il potente destro finisce alto. Gol mangiato gol subito? Sì, anche questa volta la regola non scritta del calcio viene confermata, dato che sul ribaltamento di fronte l’Academy trova addirittura il vantaggio sempre con Alessandrini che gira di testa un traversone proveniente da destra. Nel recupero (9’) il Serralta ci prova come può cercando di trovare il modo per scardinare la retroguardia di casa, ma lo sbilanciamento in avanti costa caro perché l’Academy colpisce di rimessa realizzando il tris. Tiro-cross al volo dal vertice dell’area che si trasforma in gol. 3-1 e gara che va in archivio.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Magarelli, Baruni, Cruciani, Vissani, Panzarani, Pinkowski, Rapaccioni, Cappellacci, Moretti(30’st Cambriani, 45’st Baruni Jimmy), Bernabei(25’st Pelagalli). All. Francescangeli.

