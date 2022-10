Arriva un’altra sconfitta per il Serralta che non riesce ancora a sbloccarsi in campionato e subisce il quinto stop di fila cadendo questa volta sul campo del Castelbellino. Finisce con un punteggio basso, con due reti di scarto (2-0) per i padroni di casa che superando i gialloblù settempedani e li costringono a restare inchiodati in fondo alla classifica. Il ko questa volta però non ha nulla a che vedere con il precedente (pesante 9-2 a Sarnano), ma giunge dopo un match ben giocato che al termine lascia del rammarico anche perché maturato proprio nel finale (prima rete a cinque dal termine, la seconda in pieno recupero quando il Serralta ha tentato il tutto per tutto per pareggiare schierando il portiere di movimento) e dopo una buona prestazione collettiva. Ottimo pressing, fase difensiva perfetta, diverse occasioni create. Unica pecca il fatto di non aver segnato a causa di imprecisione e un po’ troppa fretta al momento di inquadrare la porta. Peccati questi anche di gioventù per una squadra molto rinnovata e piena di giocatori alle prime esperienze in questo campionato e quindi può anche starci che lo scotto da pagare sia questo soprattutto nella fase iniziale della stagione. Resta, tuttavia, il grande impegno di tutti: società, gruppo e mister Silvio Marrocchi. Il tecnico sta davvero facendo un bel lavoro: esperienza, impegno e serietà nel condurre i propri ragazzi che si confida possano al più presto trovare il cammino giusto ed iniziare a raccogliere i primi frutti. Nel prossimo turno Serralta di nuovo sul parquet amico per ospitare il Sambucheto (ore 22).

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Brentassi, Dialuce, Paciaroni, Gouveia Gustavo, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Marrocchi

Roberto Pellegrino