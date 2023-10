Ottimo momento per il Serralta che ottiene la terza vittoria in una settimana andando ad espugnare il sempre ostico campo di Monte San Martino. Tre punti che permettono ai gialloblù di salire in classifica fino a una posizione ottima che testimonia il periodo di forma psicofisica invidiabile da parte di tutto il gruppo. Serralta autoritario e convincente, bravo ad affrontare una partita complicata e che nel secondo tempo è stata spigolosa quando i locali in svantaggio hanno usato tutte le armi per cercare di recuperare (bravo il giovane arbitro del match a tenere in pugno la situazione), ma i ragazzi di Masciani non si sono fatti condizionare gestendo al meglio il risultato fino a condurre in porto una vittoria meritata e indiscutibile. Successo gialloblù maturato nel primo tempo grazie alla doppietta di uno scatenato Bambozzi che ha finalizzato il lavoro di tutta la squadra e l’ottima giornata dei compagni fra i quali meritano un elogio Sfrappini e Rapaccioni. Da menzionare anche il bravo portiere Cingolani che deve abbandonare, almeno temporaneamente, l’attività ed al quale la dirigenza vuole inviare un sentito ringraziamento per l’apporto dato e l’impegno mostrato fino ad oggi. Prossimo appuntamento, di nuovo in casa (venerdì 3 novembre ore 21), contro il J Montemilone Pollenza.

La cronaca

Per il Serralta c’è l’impegno domenicale nella lontana Monte San Martino, trasferta che nasconde molte insidie. I settempedani vengono da ottimi risultati e intendono proseguire sulla strada intrapresa e l’inizio di partita sembra confermare tutto questo perché i gialloblù sono sul pezzo tanto da portarsi avanti dopo appena nove minuti. 1-0 che arriva dagli un dici metri grazie alla perfetta esecuzione di Bambozzi. Il centrocampista è in giornata e lo fa vedere poco dopo con un altro tentativo e una punizione, poi al 33’ firma il raddoppio con un inserimento centrale e conclusione sotto l’incrocio dei pali. Il finale di tempo è di marca locale. Sugli sviluppi di un corner è bravo Lambertucci a salvare sulla linea, poi arriva il gol che accorcia le distanze causa una sfortunata autorete di Lacchè che, pressato da un avversario, devia nella propria porta. Il secondo tempo è meno interessante della frazione precedente con poche azioni dene di nota. Il Serralta tiene bene e non corre particolare rischi. Sfrappini ci prova di testa con palla di poco sul fondo. Cingolani è prodigioso in uscita bassa. In pieno recupero il Serralta resta in dieci uomini per il rosso a Bernabei, ma il match è praticamente già finito e va in archivio con i tre punti che vanno ai settempedani.

Formazione Serralta: Cingolani, Sparvoli, Rapaccioni (33’ st Crescenzi), Lambertucci, Angeloni, Cruciani, Lacchè (23’ st Raponi), Rocci, Vissani (19’ st Cappellacci), Bambozzi (43’ st Bernabei), Sfrappini (38’ st Pelagalli). A disp. Palazzetti, Cambriani, Moretti, Magnapane. All. Masciani

Roberto Pellegrino