A distanza di alcuni anni ritorna una bella iniziativa che coinvolge Settempeda e Polisportiva Serralta. Stiamo parlando dell’album delle figurine dedicato agli atleti e non solo che fanno parte delle due realtà sportive di San Severino. In occasione di queste festività sono stati dunque pubblicati i due album che sono disponibili gratuitamente per tifosi, appassionati e per chi voglia scoprire le foto dei protagonisti delle due società.

Nell’album dedicato alla Settempeda, composto da circa 200 figurine, è possibile vedere le figurine, oltre che della dirigenza e di tutto lo staff tecnico, dei giocatori dalla prima squadra fino ai più piccoli dei primi calci. Insomma una panoramica completa dalla Prima Categoria a tutto il settore giovanile.

Nell’album della Polisportiva Serralta, invece, tantissime sono le figurine con dirigenti e atleti, ovvero tutti quelli che fanno parte dei molti gruppi sportivi gialloblù: dal calcio a undici (Terza Categoria) al calcio a cinque (C2), dalla ruzzola alla podistica, dalla ginnastica artistica ai giovanissimi del Cas (Centro avviamento allo sport).

Le due società per l’occasione vogliono ringraziare per l’aiuto offerto i principali supporters: Punto Verde, la Pizzeria, Tormatic, Rhutten, Crucianelli Restedil, Edilsettempeda, Forresi Edilizia e 2emme.

Per chi fosse interessato è possibile reperire gli album presso le seguenti edicole/cartolerie di San Severino: l’Erbavoglio, Edicola dei Giardini e Un Mondo a Righe.