La dirigenza della Settempeda, oltre ai movimenti in entrata che hanno visto fino ad ora l’arrivo del nuovo allenatore e i primi due acquisti, deve pensare ai giocatori già tesserati e valutare eventuali riconferme. Alcune sono state portate a termine.

Partiamo dalla difesa e dal ruolo di portiere che sarà ancora Marco Caracci. Per il capitano si profila, dunque, l’ennesima stagione da titolare fra i pali e la squadra potrà contare su di un numero uno di grande affidabilità e di valore assoluto, tra i migliori del campionato.

Sempre nel reparto arretrato resta a disposizione Giacomo Tabarretti, elemento di rendimento e sempre utile quando è stato chiamato in causa.

A centrocampo invece vedremo ancora due autentici pilastri come Erwin Quadrini e Mirco Silla: i due forti giocatori hanno sposato di nuovo i colori biancorossi (seconda stagione per loro) e potranno essere di nuovo fondamentali nella costruzione del gioco, nel produrre assist e come incisività in zona gol.

Nel reparto avanzato, infine, un ruolo importante si prospetta per Alessandro Sfrappini che sarà chiamato a confermare le sue indubbie qualità di giocatore a tutto campo e abile in zona gol e di attaccante, seppur ancora giovane, di primo piano.

Intanto il lavoro sul mercato da parte della dirigenza prosegue a ritmi serrati e molte sono le trattative avviate e in breve alcune di queste saranno definite, perché l’intenzione è quella di avere in tempi rapidi l’organico definitivo che dovrà essere di livello e in grado di competere per obiettivi importanti.

Roberto Pellegrino