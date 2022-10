L’ufficio Servizi sociali del Comune informa che è in pagamento il Contributo autonoma sistemazione di agosto. Complessivamente sono 389 le famiglie settempedane che percepiscono il Cas. L’ammontare dell’aiuto, che è destinato alle famiglie o ai singoli cittadini la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto del 2016, è pari a 286.414 euro.

L’ufficio è a disposizione per chiarimenti ai numeri 0733-641304 – 641324 – 641305.

Si ricorda agli interessati di aggiornare tempestivamente ogni variazione riguardante il proprio nucleo familiare, qualsiasi spostamento e l’eventuale nuova sistemazione avente carattere di stabilità o la revoca dell’inagibilità della propria abitazione, come pure l’eventuale variazione del proprio Iban e del conto corrente.