Il Covid ha cambiato indubbiamente la nostra sanità. Nei reparti c’è grande attenzione per tutelare i degenti, le visite dei familiari sono limitate allo stretto necessario. Il personale ospedaliero sta facendo un’importante opera di assistenza anche sul piano psicologico, entrando sempre più in un rapporto affettivo con il paziente nei giorni della sua permanenza in ospedale. E’ chiaro, però, che le persone ricoverate trascorrono da sole molto più tempo rispetto al passato. Così è importante qualificare le strutture sanitarie anche dal punto di vista del comfort abitativo. E’ un’esigenza non secondaria, un aspetto che rende i reparti più accoglienti. Lo intuiscono bene gli stessi utenti, tanto che a San Severino i familiari di tre uomini, recentemente deceduti, hanno voluto donare alla Divisione di Medicina dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio” delle poltrone da riposo in memoria dei loro cari. Il gesto di generosità è giunto dalle famiglie di Mario Strappaveccia di Camerino, di Giancarlo Giusti e Bruno Montecchiari, entrambi di San Severino. Una generosa donazione per la quale il dottor Giovanni Pierandrei, primario della Divisione, e l’intero personale medico e sanitario ringraziano sinceramente le famiglie che hanno voluto testimoniare in modo tangibile la propria gratitudine al reparto per la professionalità e la dedizione costante nei confronti dei loro congiunti.