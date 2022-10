A causa del distacco di frammenti di cemento armato dal cavalcavia ferroviario, è stata chiusa al transito delle autovetture – in via precauzionale – la “corta” che conduce dal centro urbano, rione Di Contro, alla frazione di Serripola.

Sul posto la Polizia locale e i vigili del fuoco per un sopralluogo insieme al personale dell’ufficio Manutenzioni del Comune e ai tecnici della società Reti Ferroviarie Italiane.

Al momento la circolazione ferroviaria risulta regolare.