In cammino sulla via di Malamat assieme al Circo El Grito

La via di Malamat è un progetto speciale della compagnia di circo contemporaneo El Grito, nato con la collaborazione dell’Amat e del Consorzio Marche Spettacolo nell’ambito di Marche inVita, la rassegna di attività dal vivo organizzate nei Comuni colpiti dal sisma.

Con il sostegno dei Comuni di Camerino e San Severino, nonché dell’Università camerte, il progetto unisce diversi linguaggi artistici e si svolge in due tappe, appunto a Camerino e a San Severino. Lo spettacolo è Malamat a cura del Circo El Grito: si tratta di un cammino accompagnato da racconti sulle affascinanti vicende legate al circo.

La compagnia Circo El Grito, riconosciuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Marche, porta così nel “cratere” sismico il suo spettacolo di punta, ma mira anche a far conoscere la ricchezza della cultura circense attraverso le parole dello storico e guida ambientale ed escursionistica Matteo Petracci. Una modalità per comprendere a tutto tondo cos’è il circo contemporaneo, attraverso lo spettacolo ispirato all’opera del maestro filosofo Gurdjieff e poi con una passeggiata-racconto (in cui non mancheranno sorprese) per approfondire dove nasce, come si è sviluppato, le difficoltà e le suggestioni del circo.

A Camerino lo spettacolo si tiene il 3 luglio alla Rocca dei Borgia, ore 21.15 (posti limitati, adatto a bambini e adulti); si consiglia di prenotare alla mail proloco@comune.camerino.mc.it o telefonare al 345 8855294. Il giorno successivo, 4 luglio, ci sarà il Cammino in collaborazione con Unicam, ore 17.30, con partenza da viale Leopardi, di fronte al rifornimento IP (durata 2.15 ore, soste incluse, adatto a bambini e adulti, posti limitati). Pure in questo caso la prenotazione è obbligatoria alla mail matteopetracci77@gmail.com o al numero 320 4316544. Spettacolo e cammino: 5 euro fino a 14 anni, 10 euro adulti.

A San Severino, invece, il Cammino si svolgerà il 10 luglio, ore 17,30, con partenza dal parcheggio dell’ex pizzeria la Pineta di Serripola (durata

2.15 ore, soste incluse, adatto a bambini e adulti, posti limitati); prenotazione obbligatoria alla mail matteopetracci77@gmail.com o al numero 320 4316544. Lo spettacolo Malamat ci sarà il giorno successivo, 11 luglio, presso il piazzale degli Smeducci, ore 21.15 (posti limitati, adatto a

bambini e adulti); si consiglia di prenotare alla mail proloco.ssm@gmail.com o telefonare al 0733 638414. Spettacolo e cammino: 5 euro fino a 14 anni, 10 euro adulti.

Lo spettacolo

Malamat è un appello circense all’umanità contemporanea dove scoprire che l’essere umano è in grado di nutrirsi di emozioni, che respirando musica un uomo e una donna possono rinunciare all’ossigeno. A solleticare le suggestioni c’è un’acrobata aerea pronta a superare il confine del

virtuosismo circense ed entrare con un salto mortale nel mondo dell’impossibile. Attraverso musiche, equilibrismi e danze spericolate – ispirate da antichissimi costumi d’Oriente – viene mostrato un potere dell’essere umano in grado di scuotere la coscienza e risvegliare lo spirito assopito: la

fantasia.

Il cammino

Con lo storico Matteo Petracci, sono programmate in un contesto cittadino a Camerino e naturalistico a San Severino, due camminate in cui il tema sono le vicende che hanno segnato la storia del circo, rinnovando la modalità con cui avventurarsi nel territorio. I partecipanti hanno la possibilità di

immergersi in un mondo estraneo, mettendo in parallelo la peculiarità del nomadismo circense e la lentezza della passeggiata e della narrazione. Il tema sotteso è vivere, gestire e attraversare il confine, sperimentare quello spazio fra le arti che consente il dialogo, spazio di cui il circo diviene

cerniera sin dalla nascita fino al circo moderno. Una camminata anomala dove la voce del narratore lascia spazio a dei veri e propri colpi di scena, proprio come dentro al tendone di un circo.