Settempeda-Montecosaro finisce 3 a 3: tante emozioni in un “Comunale” deserto

Finisce pari con un pari e patta la sfida tra Settempeda e Vigor Montecosaro. Dopo un match combattuto, equilibrato, divertente e con varie emozioni, arriva uno spettacolare 3-3 (quattro reti nel primo temo, due nel secondo). Per tre volte la Vigor tenta di scappare, ma per altrettante volte la Settempeda la riacciuffa. Alla resa dei conti un pari che appare giusto per quello visto in campo: prima frazione dove la Vigor ha fatto meglio; una ripresa di marca Settempeda con un finale in cui l’inerzia è stata dalla parte dei biancorossi che potevano anche spuntarla anche se come detto il 3-3 è giusto e rispecchia i valori in campo. Montecosaro organizzato, manovriero ed efficace con la temibile coppia d’attacco Tulli-Guermandi che si è confermata tale trovando la via del gol. Settempeda che ha saputo sempre reagire allo svantaggio mettendoci voglia e grinta fino ad un finale convincente in cui ha sfiorato il successo ed è apparsa stare meglio fisicamente rispetto ai rivali. Insomma, complimenti alle due squadre che hanno confermato forza e valori certificando la bontà di una classifica che rispecchia l’ottimo rendimento e il cammino intrapreso in venti giornate di campionato. Si è giocato a porte chiuse ed è stato un vero peccato che non ci sia stato il pubblico (i Boys comunque presenti fuori dall’impianto a dare sostegno alla squadra con cori e canti) che avrebbe meritato di assistere ad una così bella partita.

La cronaca

Match dal sapore play off quello del Soverchia fra Settempeda e Vigor Montecosaro, rispettivamente sesta e settima in graduatoria (divise da un solo punto). Gara interessante fra le due neopromosse terribili autrici di un torneo sopra le righe. Vigor al gran completo, mentre la Settempeda è in piena emergenza a centrocampo. Sono out Dolciotti, Farroni e Pagliari (Mulinari è in panchina ma inutilizzabile) e allora mister Ciattaglia piazza Perez nell’inedito ruolo di mediano centrale (l’argentino farà molto bene così come Quadrini e Sfrappini oltre ai tre marcatori) con Massini mezzala e Quadrini esterno. L’altra novità del pomeriggio è tra gli under: fuori Sfrappini e dentro Alessandro Staffolani alla prima da titolare. Avvio di match guardingo , prudente e tattico. La fase di studio va avanti fino al 20’ quando, a sorpresa, il punteggio cambia: punizione da sinistra di Compagnucci con palla che arriva davanti alla porta dove Salvatelli auto incorna a fil di palo dando il vantaggio ai giallorossi ospiti. Cinque giri di lancette dopo, parte un lancio profondo che premia la percussione in area di Massini che con un tocco morbido in corsa scavalca Renzi firmando l’1-1. Subito dopo ci prova Cappelletti con un rasoterra dal limite controllato bene da Renzi. Tulli al 33’ incrocia il destro spedendo sul fondo. Sono le prove generali alla rete del nuovo vantaggio Vigor perché al 36’ lo spauracchio Tulli (che quando incrocia i settempedani spesso segna) scatta da sinistra a destra sorprendendo i difensori per poi esplodere in corsa un diagonale micidiale sul secondo palo: 1-2. Al 43’ seconda replica locale con Rango che imbuca in profondità Cappelletti il quale infila rasoterra Renzi: 2-2. L’inizio di ripresa arride alla Vigor che in pratica al primo affondo trova il calcio di rigore per un contatto tra Marcantoni e Palazzetti. Guermandi trasforma con sicurezza spiazzando Pettinari. Al 10’ miracolo di Renzi su prodezza di Perez che in area controlla, dribbla e spara di sinistro. E’ il momento migliore dei ragazzi di Ciattaglia che spingono forte cercando l’ennesimo recupero. Il pari è cosa fatta al 33’. Quadrini è un martello sulla destra e questa volta il cross è perfetto con palla tesa che innesca Rango che va a colpire in tuffo con perfetta girata di testa che non perdona Renzi: 3-3.

I locali adesso provano a vincerla anche perché vedono gli avversari a corto di fiato. Sfrappini affonda sulla sinistra, entra in area e arriva a tu per tu con Renzi bravo a ribattere in uscita con il corpo. Al 37’ ennesimo corner eseguito da Quadrini con pallone buono per Pariani che devia di testa con potenza da pochi passi trovando però sulla linea un difensore che rinvia. Il recupero (4’) non riserva altre emozioni e così la sfida termina con un 3-3 pirotecnico che a conti fatti va bene a tutti.

SETTEMPEDA-VIGOR MONTECOSARO 3-3

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Salvatelli (17’ st Pariani), Perez, Palazzzetti, Montanari, Quadrini, Massini, Cappelletti, Rango, Staffolani Alessandro (17’ st Sfrappini). A disp. Bartoloni, Eugeni, Mulinari, Boldrini, Staffolani Edoardo, Sigismondi, Carloni. All. Ciattaglia

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Rossini, Pepi, Tidei, Marcantoni Davide (30’ st Mancini), Cicconofri (17’ st Beruschi), Lopez (28’ st Consoli), Tulli, Guermandi, Compagnucci (37’ st Natali), Marcantoni Ludovico (45’ st Baiocco). A disp. Calligari, Piermartiri, Di Biagio, Poggi. All. Pierantoni

Arbitro: Paoletti di Fermo. Assistenti: Illuminati e Cesanelli di Macerata

Reti: 19’ Salvatelli (aut.), 24’ Massini, 36’ Tulli, 43’ Cappelletti, 4’ st Guermandi (rig.), 33’ st Rango

Note: ammoniti Pepi, Cicconofri, Perez, Sfrappini, angoli 4-4, rec. 2’ pt, 4’ st; partita disputata a porte chiuse.

Roberto Pellegrino