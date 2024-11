Calcetto, il Serralta sconfigge l’imbattuta capolista Sambucheto (3-1)

L’impresa di giornata la firma il Serralta che batte la capolista Sambucheto infliggendole il primo ko in campionato. Grande prova e partita perfetta per i ragazzi di mister Riccio che trovano una serata di grazia e non lasciano scampo ai quotati avversari. Già nel turno precedente si era capito che i gialloblù stavano ingranando la marcia giusta e che il momento di forma era più che buono e puntuale conferma è arrivata da questo settimo turno casalingo che sembrava molto complicato alla vigilia, ma che invece poi si è rivelato ricco di soddisfazioni per i ragazzi di casa. Ovvia la felicità di tutto l’ambiente, in cui cresce entusiasmo e fiducia, per questo “colpaccio” che testimonia l’ottimo lavoro che tutti stanno svolgendo e che potrebbe dare lo slancio per il prosieguo di stagione che da qui in avanti può essere davvero interessante per possibilità di squadra e obiettivi.

La cronaca

Al Palas Ciarapica arriva l’imbattuto Sambucheto che è capolista solitario del girone (sei vittorie su sei) e dunque rappresenta un bell’ostacolo per il Serralta oltre che un banco di prova significativo per testare potenzialità e crescita del gruppo. C’è tuttavia fiducia tra i locali dopo le ottime prove sostenute nei turni precedenti. La squadra sta bene e gioca in maniera convincente. Tutti aspetti che trovano conferma con un avvio di partita che mostra un Serralta tonico, convinto e sul pezzo. Cinque minuti di gioco e gialloblù avanti con la firma del bomber: Nardi trova una bella girata e mette la palla in rete. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, la gara è piacevole e con occasioni da ambo le parti. Fino all’intervallo non ci sono altri gol e al riposo il Serralta è avanti meritatamente. Una disattenzione collettiva dei ragazzi di casa (6’) consente al Sambucheto di pareggiare con un tiro sporco di Parfenyuk che colpisce male la palla che sorprende e beffa Principi (autore comunque di un’altra prestazione ottima). Il Serralta non si scompone e al 16’ torna in vantaggio grazie ad una prodezza di Borioni (al secondo centro consecutivo). Match sempre in bilico, sul filo dell’equilibrio e ospiti che non ci stanno a perdere e infatti attaccano a fondo provando nel finale il tutto per tutto avanzando anche il portiere Gentili. Tattica che però non paga visto che il Serralta trova il tris che chiude i conti quando Gustavo li punisce nel momento in cui recupera palla e calcia dalla distanza infilando la porta vuota. Pochi istanti dopo arriva il fischio finale che sancisce la grande vittoria dei gialloblù che festeggiano giustamente per questi tre punti importanti e per la bellissima prestazione offerta.

Il tabellino

SERRALTA-SAMBUCHETO 3-1

MARCATORI: pt 5’ Nardi; st 6’ Parfenyuk, 16’ Borioni, 31’ Gustavo

SERRALTA: Principi, Gustavo, Dialuce, Paciaroni, Stacchiotti, Liuti, Suarez, Nardi, Sbaraglia, Biondi, Borioni, Tibaldi. All. Riccio

SAMBUCHETO: Lattanzi, Buldorini, Madonna, Ilardi, Delcuratolo, Ciabocco, De Souza, Perfenyuk, Gentili, Pizzicotti, Capitanelli. All. Perucci

Roberto Pellegrino