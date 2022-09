Dopo la pandemia è tornato operativo l’Oratorio interparrocchiale “Don Orione” grazie a un manipolo di giovani studenti che, rimboccandosi le maniche, hanno raccolto con grande entusiasmo la sfida di riaprire quel cancello del vecchio campetto degli “Artigianelli”. Così, nonostante la povertà delle strutture (un prefabbricato e un piccolo tendone), dovuta alle “ferite” – ancora evidenti – inferte dal terremoto del 2016, tanti bambini e ragazzi della città sono tornati in estate a giocare e divertirsi in questo ritrovato ambiente di socializzazione. Con loro sono stati spesso presenti i genitori, i nonni, facendo diventare la struttura anche un luogo di ritrovo per famiglie, di nuovo animate dal desiderio di relazionarsi e di alimentare amicizie. Merito anche di chi ha supportato il progetto: dal parroco don Aldo Romagnoli ai sacerdoti della comunità locale; dalle suore dello Smac alle Sorelle clarisse, fino agli animatori più “anziani” che non hanno fatto mancare il loro sostegno sia nella gestione quotidiana, sia a livello organizzativo. Pure una serie di appuntamenti speciali hanno contribuito ad alzare l’interesse e la partecipazione. Tra questi possiamo ricordare la presentazione del libro “Squiro e la magia”, scritto e illustrato da Marco Ghergo; la partita di calcetto tra “vecchie glorie” e “giovani stelle”; il dj set per i giovani; il torneo di calcetto “TorneOne ignorante”; il “Babel festival” per una due gironi di musica dedicata ai giovani e promossa dall’associazione Noa Noa. Senza dimenticare uno dei “motori” dell’aggregazione in oratorio, il “MarteDinner”, con la messa eucaristica all’aperto e a seguire una cena comunitaria, in semplicità, animata da karaoke e balli di gruppo. Martedì scorso c’è stato l’ultimo appuntamento, quello di chiusura per questa estate di ripartenza. Ora, con l’inizio della scuola e il riavvio delle attività sportive, l’oratorio chiude i battenti durante la settimana, però c’è l’intenzione di tenere aperta e pientamente operativa la struttura nei pomeriggi del sabato e della domenica. E questo per tutto il periodo autunno-inverno. La sfida, dunque, si fa più ardua e impegnativa, ma questi giovani ci hanno testimoniato che “insieme si può!”. Dunque, occorre gente di buona volontà che, da ogni parrocchia, possa in qualche modo sostenere il progetto. Nel Consiglio pastorale cittadino, riunitosi giovedì scorso, don Aldo Romangoli ha dato disponibilità alla celebrazione della messa all’interno del tendone e, più in generale, è stata sposata l’intenzione di dare continuità all’opera meritoria portata avanti in questi mesi dal generoso gruppo di giovani amici.