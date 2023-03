Con la seconda vittoria stagionale il Serralta accorcia sul penultimo posto e può pensare all’impresa di entrare nei play out. Questo il responso dato dalla gara casalinga contro il Polverigi schiantato con un netto e perentorio 6-0 che dà ai gialloblù il primo successo al Palas Ciarapica del campionato e consente loro di arrivare sotto in classifica agli stessi rivali di giornata (due lunghezze) quando restano da giocare due turni prima dei verdetti finali. Come detto si è riaperta una porticina, seppur piccolissima e del tutto inaspettata fino a poco tempo fa, per giocarsi la salvezza attraverso gli spareggi, ma occorrerà vincere sempre e sperare nella combinazione favorevole di vari risultati da parte delle avversarie dirette.

Insomma, tutto complicato, ma fino a quando c’è speranza… Perché non crederci davvero?

Tornando al match interno contro il Polverigi alla vigilia c’era la sensazione che potesse essere la volta buona per centrare i primi tre punti sul parquet amico e così è stato. Partita che non ha avuto storia perché il Serralta ha giocato ottimamente, con attenzione e determinazione indirizzando fin dal via il risultato che è diventato largo e netto alla fine della serata. Una doppietta a testa per Liuti e Pellegrini (una rete per tempo), mentre hanno arrotondato il punteggio Gouveia Gustavo (ultimo timbro prima della fine) e capitan Dialuce(grande conclusione dalla propria area finita in porta e che ha sfruttato l’assenza del portiere di ruolo per lo schema rischia tutto scelto dagli ospiti per tentare di riaprire il match). Da segnalare che poteva arrivare anche il settimo gol settempedano, ma la sfortuna ha negato la gioia al portiere di casa Armando Bami che aveva trovato un ottimo tiro fermato solo dal palo. Soddisfatto per il successo e non solo mister Andrea Gentilucci: “Avevo chiesto al gruppo carattere e mentalità giusta e devo dire che tutti i ragazzi hanno risposto benissimo. La squadra c’è e sta facendo ottime cose in campo. Sono arrivati tre punti importanti che ci danno la spinta per chiudere al meglio il campionato. Ora abbiamo la sosta durante la quale lavoreremo per arrivare pronti alle ultime due giornate. Le recenti sconfitte contro rivali di alta classifica sono state utili per capire alcune cose e ci hanno permesso di affrontare con la testa giusta le avversarie alla nostra portata e infatti non abbiamo fallito trovando successi che potrebbero tornare utili per l’obiettivo più concreto, ovvero arrivare davanti alle due squadre che adesso ci precedono”.

Il campionato si ferma in prossimità delle festività pasquali e la ripresa è prevista per metà aprile quando il Serralta affronterà Polisportiva Victoria Cingoli (sabato 15), in trasferta, e Aurora Treia (venerdì 21), in casa.

FORMAZIONE SERRALTA: Bami, Luciano, Gouveia Gustavo, Dialuce, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Gouveia Guilherme, Piccinini, Nardi, Pizzichini. All. Gentilucci

Roberto Pellegrino