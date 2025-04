“Pianeta calcio”: mister Edoardo Tomassetti verso il titolo regionale juniores

Mister Edoardo Tomassetti, settempedano doc, sta portando la formazione juniores del Matelica ai vertici regionali della categoria. Dopo aver vinto il girone B del campionato, è partita col piede giusto nella finale a tre per il titolo marchigiano. La sua squadra, infatti, ha battuto in casa per 2-1 il Monticelli (vincitore del girone C) e domenica 27 aprile giocherà contro la Castelfrettese la sfida decisiva. Nelle file matelicesi, agli ordini di mister Tomassetti, ci sono anche diversi giocatori di San Severino, come ad esempio Mengani e Isaku che ruotano anche attorno alla prima squadra impegnata in Eccellenza.

“La stagione dei ragazzi – ha avuto modo di dire Edoardo Tomassetti – è stata davvero positiva. Abbiamo raggiunto un obiettivo che ci siamo costruiti e guadagnati da agosto, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. L’unità del gruppo ha fatto la differenza. Il triangolare finale per il titolo lo affrontiamo come abbiamo fatto in tutte le partite del campionato, con il massimo impegno e la massima determinazione”.

L’organico e lo staff tecnico

Fanno parte della squadra Michael Antonelli, Yuri Bartilotta, Andrea Benedetti, Federico Beci, Matteo Carioli, Riccardo Cavalieri, Alessandro Elisei, Giordano Falzetti, Leonardo Falzetti, Riccardo Francucci, Andrea Galloppa, Daniel Gashi, Andrea Gubinelli, Paolo Koci, Aleks Isaku, Filippo Lacchè, Giorgio Mancinelli, Nicholas Marasca, Nicola Mengani (capitano), Valentino Merli, Daniele Montella, Edoardo Morico, Matias Moscatelli, Francesco Paciaroni, Davide Pazzelli, Gianmarco Polli, Riccardo Ruggeri, Francesco Uncini e Shaban Vrioni, Alcuni di loro, ovvero Gashi, Isaku, Mengani, Montella, Pazzelli e Polli, si allenano anche con la Prima Squadra in Eccellenza. Gianmarco Polli, inoltre, è il miglior marcatore della formazione Juniores. Lo staff tecnico, infine, è composto, oltre che da mister Edoardo Tomassetti, dall’allenatore dei portieri Simone Romagnoli, dal preparatore atletico Nicolas Gambini e dai dirigenti accompagnatori Gianni Cavalieri e Luca Galloppa.