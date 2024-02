Settempeda prima in classifica dopo la settima vittoria consecutiva: 1-0 al San Claudio

La Settempeda fa settebello (sette vittorie di fila) e ottiene successo e primo posto in classifica. Tre punti, dunque, molto importanti per i biancorossi che proseguono la marcia inarrestabile iniziata sette turni fa e ciliegina sulla torta ecco il primato solitario giunto dopo un lungo ma inesorabile inseguimento con relativo sorpasso nei confronti della Vigor. Era una trasferta temuta da parte settempedana, visto che si andava a giocare su di un campo ostico e contro un rivale agguerrito che infatti ha venduto cara la pelle, ma alla fine i locali (complimenti per la stagione) si sono dovuti arrendere ad un avversario in stato di grazia, più forte e che ha dimostrato una volta di più organizzazione, autorità, tranquillità e sicurezza. Vittoria meritata quella dei biancorossi, legittimata nella ripresa dove non hanno corso rischi e sono andati vicini al raddoppio nel finale; primo tempo, invece, equilibrato e combattuto, con poche occasioni (su tutte ovviamente quella del bel gol di Castellano), anche se le squadre non si sono risparmiate lottando su ogni palla. Insomma, un match piacevole e con pochi tatticismi. Al novantesimo festeggiano i biancorosso per un successo che pesa parecchio. Tutti da promuovere nel gruppo biancorosso, anche se ci piace menzionare le prove di Meschini, Montanari, Quadrini e Castellano. Nel prossimo turno, il primo da neo capolista, la Settempeda riceverà la visita del Montecosaro.

La cronaca

Match da alta classifica quello tra il San Claudio, terzo, e la Settempeda, seconda. In palio ci sono punti dal valore notevole con i locali che “sognano” i play off mentre gli ospiti gettano lo sguardo in alto verso il primato che è a portata di mano. Ci sono assenze importanti da ambo le parti. L’avvio di gara dal punto di vista tattico è chiaro: Settempeda in possesso palla e protesa in avanti; San Claudio compatto dietro e pronto a ripartire (arma principale la velocità di Ibii). L’occasione degna di nota, in una prima mezzora povera da questo punto di vista comunque giocata a ritmo notevole e grande impegno, è costruita dai rossoblù che sfruttano un’uscita imperfetta di Caracci con Scarponi che di testa mette un pallone insidioso sotto porta allontanato da un attento Gianfelici. La Settempeda fa fatica a velocizzare il giro palla e trova difficoltà a trovare spazi, ma quando lo fa punisce i rivali. L’azione, molto bella, parte dalla difesa con il lancio lungo di Meschini che pesca sulla sinistra Dolciotti bravo a tenere palla per poi far viaggiare sul fondo Montanari che effettua un cross perfetto con palla che scende sul secondo palo dove Castellano è implacabile nel battere al volo con il destro non lasciando scampo a Lorenzetti (centro numero 11 per il bomber e secondo assist di fila per l’esterno sinistro). Biancorossi cinici che capitalizzano l’unica vera palla gol della prima frazione e portano il minimo vantaggio fino all’intervallo.

La ripresa viene aperta dal destro di Quadrini che recupera palla e calcia dal limite con Lorenzetti che si distende e respinge a pugni uniti. Il San Claudio prova per un po’ a prendere l’iniziativa cercando il forcing che in realtà dura poco perché la Settempeda è brava a recuperare metri di campo ed a gestire con molta sicurezza ogni situazione. Al 9’, nel momento migliore dei locali, c’è un tentativo di Vecchi che colpisce male da buona posizione. Da qui in poi la Settempeda sale di tono e non correrà alcun rischio, anzi le possibilità di andare al tiro sono tutte di marca ospite. Comincia Silla con un destro dalla distanza che sorvola la traversa. Al 25’ Quadrini da sinistra mette un bellissimo cross teso che arriva nella zona di Meschini che però non trova l’impatto con la sfera a pochi passi dalla porta. Al 33’ Meschini pesca castellano che entra in area da sinistra, converge al centro e poi lascia partire un destro a giro splendido che esce di un soffio sibilando vicino all’incrocio opposto. Al 35’ è Wali a mettersi in moto: pallone rubato al difensore e destro quasi a colpo sicuro che prima di arrivare in porta trova l’ottima opposizione di Olivieri che in scivolata salva tutto. E’ l’ultimo episodio del match che si chiude con la vittoria della Settempeda che oltre ai tre punti si prende la vetta solitaria del campionato.

Il tabellino

SAN CLAUDIO-SETTEMPEDA 0-1

MARCATORI: pt 35’ Castellano

SAN CLAUDIO: Lorenzetti, Gubinelli (42’ st Procaccini), Giulianelli (47’ st Stefoni), Meschini, Scarponi, Olivieri, Sinigaglia, Cognigni (44’ st Possanzini), Serantoni (31’ st Angeletti), Vecchi, Ibii. A disp. Taborri, Serafini, Marchetti, Ferrini, Bartolucci. All. Cotica

SETTEMPEDA: Caracci, Tacconi, Montanari, Silla, Gianfelici, Mulinari (23’ pt Meschini), Dolciotti, Quadrini, Cappelletti (13’ st Wali), Castellano, Eclizietta. A disp. Scattolini, Lazzari, Copani, Gega, Ronci, Sfrappini. All. Ciattaglia

ARBITRO: Cerolini di Macerata

NOTE: ammoniti Angeletti, Gianfelici, Montanari. Angoli: 2-3. Recupero: pt 5’; st 3’

Roberto Pellegrino