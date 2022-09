Il Comune ha fissato al 30 settembre 2022, al 30 novembre 2022 e al 31 gennaio 2023 i termini per il pagamento delle tre rate, tutte di pari importo, per la riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti. Chi intenderà pagare in un’unica soluzione potrà farlo tenendo conto della scadenza del 30 novembre.

E’ fissata al 31 dicembre prossimo, invece, la scadenza per la presentazione delle richieste per la riduzione relativa alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura dei servizi di energia elettrica, gas e idrico, limitatamente all’abitazione di residenza e relative pertinenze. Anche per il corrente anno, infatti, il Comune di San Severino ha previsto riduzioni della Tari per sostenere le attività economiche e le famiglie disagiate.

Per le utenze non domestiche la riduzione del 10% sarà applicata automaticamente dall’ufficio Tributi nella predisposizione del ruolo che è stata per questo appositamente ritardata al fine di consentire l’inserimento dell’agevolazione senza dover effettuare diverse centinaia di rimborsi e conguagli.

Per le utenze domestiche, invece, viene riconosciuta, nella misura del 33,33%, una riduzione a chi in situazioni economicamente svantaggiate. Occorrerà avere un Isee fino a 12 mila euro o un Isee fino a 20 mila euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico, far parte di un nucleo titolare di reddito o pensione di cittadinanza.

Per le richieste va utilizzata apposita modulistica disponibile all’indirizzo https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/comunicati-cms/tassa-sui-rifiuti-tari-anche-per-il-2022-previste-riduzioni-per-le-utenze/.