Venerdì 2 settembre, alle 21, la Pro loco propone una visita guidata alla scoperta del MARec, il Museo dell’arte recuperata che, a Palazzo vescovile, ospita le opere salvate dalle chiese dell’intera Arcidiocesi colpite dalle scosse di terremoto del 2016.

Tra le opere esposte, che abbracciano un periodo che va dal Duecento al Settecento, figurano veri e propri capolavori come la Madonna del Monte di Lorenzo d’Alessandro o la statua lignea della Madonna di Macereto.

Una raccolta unica che in 13 sale, ognuna delle quali prende il nome della cittadina luogo di provenienza delle opere, mostra una settantina di vere rarità in rappresentanza di quel patrimonio di ben 2.500 pezzi salvati dal sisma e che, lo stesso MARec, aiuterà a restituire all’originaria bellezza grazie anche ai suoi laboratori di restauro che, insieme ai depositi, sono stati allestiti al secondo piano della struttura ubicata in via Cesare Battisti.

Quello che è stato definito dall’arcivescovo monsignor Francesco Massara come un “luogo che costituisce la storia e l’identità del nostro territorio”, dal giorno della sua apertura, lo scorso giugno, ha accolto fino ad oggi ben tremila visitatori.

Per prendere parte alla visita guidata con guida accreditata al costo di 5 euro, i posti sono limitati, occorrerà prenotarsi in Pro loco chiamando il numero di telefono 0733638414 oppure inviando un’e-mail a proloco.ssm@gmail.com

Al termine della visita si potrà gustare anche un gelato in compagnia.