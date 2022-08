Riportiamo, di seguito, un post di Luca Maria Cristini perché il maltempo del week end ha messo a dura prova anche il vasto territorio di San Severino.

Un plauso va al settore tecnico dell’Assem per l’efficienza e la prontezza d’intervento ieri (domenica 28 agosto) a Elcito. Un palo della rete elettrica nella notte aveva ceduto e stava in piedi solo grazie al ritegno del cavo da parte di una pianta vicina. La situazione era di evidente pericolo. Alle 11 è partita la segnalazione; alle 15, sotto la pioggia, di domenica, l’intervento di messa in sicurezza era effettuato. La tradizione di valore dell’ultracentenaria municipalizzata, orgoglio della nostra città, resta alta! Speriamo che ciò possa durare nel tempo.