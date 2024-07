Dopo il “pienone” del debutto, ecco la seconda serata del Festival d’Estate

Dopo la serata inaugurale, che ha registrato una grande affluenza di pubblico, il Festival d’Estate a Palazzo Claudi di Serrapetrona replica mercoledì 31 luglio, ore 21.15, ingresso libero, con il concerto dedicato a “Il Canto di un Popolo”: musiche di Schumann e Dvorak. In pedana Michele Torresetti e Andrea Mascetti (violino), Matteo Torresetti (viola), Giacomo Grava (violoncello) e Alessandro Deljavan (pianoforte), prima nel Duo violoncello-pianoforte, poi nel quintetto d’archi e pianoforte. Seguirà un brindisi conclusivo a base di Vernaccia e dolci del luogo.

Sarà ospite della serata il professor Gino Tarozzi, docente universitario di Filosofia della Scienza e presidente della Fondazione Rossana e Carlo Pedretti. Interverrà per presentare alcune iniziative, che coinvolgono anche il nostro territorio. Infatti, verrà annunciato l’importante convegno di studi sul teatro del ‘500 e ‘600 che si terrà in autunno a San Severino.

La Fondazione Pedretti, nata in Toscana con lo scopo di studiare e promuovere la straordinaria attività di ricerca del professor Carlo Pedretti (1928-2018), uno dei maggiori esperti della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, è proprietaria di due importanti opere proprio di Leonardo. Una di queste è il famoso Foglio del Teatro, detto “L’Orfeo di Leonardo”.

Dunque, un’altra “chicca” per il Festival d’Estate a Palazzo Claudi dopo la presenza – molto apprezzata – del poeta Davide Rondoni nella serata d’apertura di domenica scorsa, cui hanno assistito più di 200 spettatori, fra cui il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi, che ha portato il saluto della comunità.

Introdotto dal professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi, Rondoni ha parlato del Piccolo Festival dell’Essenziale (in calendario a Roma, nel Complesso dei Piceni a San Salvatore in Lauro, l’11 e il 12 ottobre) e ha declamato tre delle sue ultime poesie. Una dedicata alla donna del lanciatore di coltelli, in cui scrive: “Il destino è un lanciatore di coltelli, fissalo negli occhi fidati di lui”. Peraltro, Davide Rondoni presiede il Comitato per le celebrazioni dell’VIII Centenario della morte di san Francesco d’Assisi (2026), in cui rientrano anche le iniziative per gli 800 anni del “Cantico delle Creature” (2025).

Il terzo e ultimo concerto della rassegna è fissato per sabato 3 agosto (ore 21.15, ingresso gratuito) e avrà il tema del “Folclore Virtuoso” con musiche di Ravel e Bartok.

La rassegna ha il patrocinio della Regione Marche ed è organizzata in collaborazione con il Comune e l’associazione “Ut re mi” onlus.