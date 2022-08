Ha destato profondissimo cordoglio, a San Severino, la notizia della morte, in un incidente stradale avvenuto in Francia, sulle Alte Alpi, al confine con il Piemonte, nel tardo pomeriggio di Ferragosto, di Patrizia Giampieretti, 61 anni, nata a Fabriano ma da tempo residente in città, sposata e mamma di due figli, Luca e Lorenzo.

La donna viaggiava in sella a una moto condotta dal marito, Graziano Dignani, 60 anni. La coppia, residente in via Francesco Petrarca, era partita in compagnia di altre due coppie di amici: Mario Rocci, ex poliziotto in servizio alla Questura di Macerata, e sua moglie, Sabrina Falsi, segretaria presso l’autocarrozzeria autofficina Eurocar di Franco Flamini; e i titolari dell’impresa “Liuti Traslochi”, Sandro Meschini e sua moglie Paola Liuti, coinvolti anche loro nello scontro. La più grave del gruppo, Sabrina Falsi, è in prognosi riservata all’ospedale di Grenoble.

Il sindaco Rosa Piermattei ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della vittima e a quelle dei feriti, cercando di avere subito notizie sulle condizioni di salute di quanti sono stati coinvolti nello scontro.

Secondo il giornale francese Le Dauphiné lo schianto, per cause tuttora in corso di accertamento, sarebbe avvenuto alle 17.45 del 15 agosto sulla route nationale 94 nel territorio di Châteauroux-les-Alpes, all’altezza della località La Crompe. Si tratta di una zona della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, all’interno del parco nazionale des Écrins.

Un furgone dell’Embrunman, un’Organizzazione di triathlon a lunga distanza (che si tiene il 15 agosto di ogni anno intorno a Embrun nelle Hautes – Alpes), sul quale viaggiavano tre persone, sarebbe improvvisamente comparso davanti al gruppo che viaggiava sulle tre moto, a poca distanza l’una dall’altra. Lo schianto è stato inevitabile.

Sul posto una trentina di vigili del fuoco e una squadra del Crs Alpes.

Ancora molto imprecise le notizie sulle cause dello schianto e sul rientro della salma di Patrizia Giampieretti.

“Ci siamo messi subito a disposizione colpiti da questa terribile notizia che ha lasciato tutti sgomenti”, ha detto il sindaco Rosa Piermattei.

Graziano Dignani e sua moglie sono piuttosto noti a San Severino, avendo un’azienda calzaturiera in località Taccoli.

Una volta che il feretro sarà in Italia raggiungerà la sala del commiato Il Tempio degli Angeli dove verrà allestita la camera ardente prima del funerale, che dovrebbe tenersi forse agli inizi della prossima settimana, ma sul nulla osta dalla Francia si attendono ancora le decisioni da parte delle autorità d’Oltralpe.