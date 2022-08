Alberto Cambio, dopo essere uscito dalla vasca con l’ottavo tempo (al termine di 38 chilometri fatti a nuoto), prosegue in Svizzera la prova di Deca Iron in sella alla sua bici. Deve percorrere 1.800 chilometri in un circuito da ripetere più volte: è partito ieri, nel primo pomeriggio, e stasera (16 agosto) è arrivato a coprire la distanza di 540 chilometri. Sta procedendo a buon ritmo, mantenendo l’ottava posizione (come si vede anche dalla classifica aggiornata in tempo reale sul sito della manifestazione).

Alberto Cambio in bici Alberto Cambio in vasca La classifica aggiornata