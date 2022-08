Al terzo giorno di gara Alberto Cambio ha raggiunto il “giro di boa” nella prova in bici, avendo percorso 900 dei 1.800 chilometri previsti dal “Deca Iron”. “Me ne restano altrettanti – ha detto in un videomessaggio inviatoci dalla Svizzera – e da domani (giovedì 18 agosto; ndr) le previsioni meteo danno pioggia in arrivo. Sarà ancor più dura…”.

L’atleta settempedano è l’unico italiano fra i 16 in gara in questo Campionato del mondo. Attualmente è ottavo in classifica. Dopo nuoto e bicicletta, la competizione prevede la corsa: 422 chilometri da percorrere a piedi.