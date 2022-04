La Rhutten vince ed è terza: ai playoff trova il Castelfidardo

La Rhütten soffre per un tempo, poi mette il turbo e chiude la pratica Basket Fermo sul 61-48 confermandosi al terzo posto nel girone B di serie D dopo la fase ad orologio. Da sabato prossimo (ore 21, palasport Ciarapica) si fa sul serio con il via ai playoff alla meglio delle tre partite; la Rhütten sfiderà la Vis Castelfidardo, sesta nel girone A con 20 punti all’attivo contro i 30 dei settempedani. Coach Sparapassi ruota gli uomini e concede un turno di riposo al play Giuliani, dando fiducia con la seconda convocazione al giovane Della Rocca che si è ripreso appieno dall’infortunio occorsogli durante la regular season, così come è apparso in fase ascendente il pivot Potenza, anche lui fermato per diverse settimane da un infortunio. «Il primo periodo non è stato eccezionale dal punto di vista difensivo ed anche in attacco non abbiamo brillato – ammette il diesse Guido Grillo -. Poi, però, ci siamo ripresi, tanto che abbiamo progressivamente preso il largo. All’inizio dell’ultimo periodo avevamo un margine di vantaggio assolutamente incoraggiante, di 20 punti. Coach Sparapassi ha fatto qualche esperimento e provato nuove soluzioni in vista della stimolante appendice stagionale, con capitan Severini in grande spolvero utilizzato stabilmente da play. Ora concentriamoci sui play-off!».

RHÜTTEN: Cingolani 2, Severini 11 (1 t. da 3p.), Massaccesi 12 (2 t. da 3p.), Potenza 2, Cobanaj 11 (1 t. da 3p.), Tortolini 6, Della Rocca 3 (1t. da 3p.), Ortenzi 6, Fucili 5, Luciani 3. All. Sparapassi

BASKET FERMO: Poggi 8 (1 t. da 3p.), Mezzabotta 8 (2 t. da 3p.), Quinzi, Bongelli 3, Sandroni 3 (1 t. da 3p.), Ballo 12, Cipriani 8 (2 t. da 3p.), Ndour 6. All. Marilungo

NOTE: progressivi: 15-13/29-19/48-31/61-48; uscito per 5 falli Ndour.

Luca Muscolini