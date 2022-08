Altro successo di pubblico per la terza e conclusiva serata del Festival d’Estate a Palazzo Claudi di Serrapetrona, organizzato dalla Fondazione Claudi.

Va in archivio così la decima edizione della rassegna caratterizzata dalla partecipazione esclusiva dell’Orchestra e dei solisti della scuola di musica “Liviabella” di Macerata.

L’ultimo atto – il trentesimo concerto da quando, nel 2013, iniziò il Festival – è stato impreziosito dalla presenza, come primo violino, di Michele Torresetti, direttore artistico del Festival e affermato musicista della Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera.

Il presidente della Fondazione Claudi, professor Massimo Ciambotti, ringraziando il pubblico e la “Liviabella”, ha chiuso la serata con il consueto brindisi in giardino a base di Vernaccia e tipicità locali e ha ricordato che fino a dicembre sarà possibile visitare le due mostre allestite a Palazzo Claudi. Una è l’esposizione paleontologica promossa dal Comune, “Fossili, il passato ritrovato”, che vanta anche un enorme uovo dell’uccello-elefante, creatura estinta in grado di raggiungere fino a tre metri di altezza.

L’altra, curata dal professor Gabriele Codoni e dall’architetto Ilde Cipolletti, s’intitola “Ho desiderato la felicità. Ho cercato tutto. Claudio Claudi: umanista del secolo breve” ed è dedicata alla ricostruzione degli ambienti di vita e di studio del poeta di Serrapetrona per celebrarne il cinquantesimo anniversario della scomparsa.

I giorni di visita sono il sabato (ore 15.30-19.30) e la domenica (ore 10.30-12.30 e 15.30-19.30), ma è possibile prenotare visite guidate in altri giorni e orari chiamando la segreteria della Fondazione Claudi (tel. 339 4800381).