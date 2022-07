Un viaggio tra la musica pop, jazz e swing che partirà dal brano vincitore del Festival di Sanremo 2001, “Luce” di Elisa, per poi proseguire con la Bohemian Rapsody dei Queen e spaziare tra tanti altri autori straordinari come Astor Piazzola, Anders Edenroth, Paul Simon, George Shearing, Elvis Presley, Brian Wilson, Tony Asher, Eden Ahbez, Earth, Wind and Fire, Barry, Robbin, Maurice Gibb, Lionel B Richie, Mercer/Kosma e Fabio Concato.

Domenica 3 luglio, a partire dalle ore 21.30 all’interno del cortile del palazzo vescovile, si tiene il concerto del gruppo vocale “Glissando” organizzato dall’Orchestra filarmonica marchigiana. Un’occasione imperdibile anche per visitare gratuitamente, dopo l’evento musicale, il nuovo e bellissimo MAReC, il Museo dell’arte recuperata da poco inaugurato.

Per info e prenotazioni ci si può rivolgere alla Pro loco. La biglietteria è aperta dalle ore 20 a palazzo vescovile. Costo concerto: intero euro 10, ridotto per gli abbonati alla stagione di prosa dei Teatri di Sanseverino euro 8. Per i giovani under 18 ticket promozionale a 2 euro.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune in collaborazione con i Teatri di Sanseverino.

Il “Glissando” vocal ensemble, che si esibisce nel concerto “Voci in libertà”, è un gruppo con cui la Form, la colonna sonora delle Marche, collabora da alcuni anni. E’ composto da cantanti che frequentano da molto tempo la musica vocale, dalla lirica alla polifonia, e che vogliono esplorare il vasto repertorio della musica vocale a cappella, eseguito senza accompagnamento musicale.

L’ensemble è formato da Cristina Picozzi (soprano), Paola Chinellato (mezzo soprano), Giovanna Salvucci (contralto), Christian Crescimbeni (tenore), Gian Marco Gasparrini (baritono) e Massimiliano Fiorani (basso).

La serata, che fa parte del progetto “Gli ospiti della Form”, è la prima di un doppio appuntamento in città. Sabato 16 luglio, infatti, sempre a San Severino, stavolta con il duo Massimo Mazzoni, sassofono, e Christian Riganelli, fisarmonica, verrà ospitato un altro evento musicale di assoluto rilievo, sempre nel cortile di palazzo vescovile.