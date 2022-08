Ha registrato una grande partecipazione l’evento più atteso dell’estate di “Bike Zone”. L’ormai classica notturna in mountain bike, sulla distanza di 25 km, ha richiamato un’ottantina di appassionati, provenienti anche da Macerata, Filottrano e centri limitrofi. Dopo la pedalata al calar del sole, fra le campagne settempedane, è seguita una cena a base di tipicità locali presso l’azienda agricola di Cinzia Anibaldi, grazie anche alla collaborazione della Fattoria Colmone della Marca e della Fattoria Fucili.

L’intervento di Marco Scarponi Un momento della serata





Qui c’è stata la presentazione del libro scritto da Marco Scarponi in memoria del fratello, l’indimenticato ciclista Michele. S’intitola “Caro Michele. Una vita alla Scarponi”. Iniziativa promossa con la Fondazione Michele Scarponi – di cui Marco è presidente – nata per sensibilizzare tutti sulla sicurezza stradale. “Siamo contenti del successo della serata – dice il presidente dell’associazione Bike Zone, Emanuele Rocci – avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti. Inoltre l’incontro con Marco Scarponi è stato veramente toccante. Infine, un nostro associato è tornato in sella per l’occasione, dopo il brutto incidente avuto con la bici lo scorso febbraio. La sua forza di volontà è davvero straordinaria”.