Ha superato i 175 milioni di euro la quota di finanziamento riconosciuta alla ricostruzione privata, a quella pubblica e a quella che interessa gli edifici di culto, nel Comune di San Severino. Il dato è stato fornito dal sindaco Rosa Piermattei durante l’ultima seduta del Consiglio comunale tenutasi nell’ex sala udienza del Giudice di Pace, a Palazzo dei Governatori.

“Per il finanziamento delle sole pratiche private – ha spiegato – lo Stato ha già riconosciuto oltre 170 milioni di euro ai cittadini settempedani terremotati. La somma andrà per il recupero di 481 edifici, di cui 263 interessati da interventi di ricostruzione leggera, per un importo di 39.005.398 euro. Altri 94 edifici saranno interessati da interventi di ricostruzione pesante, per un importo di 75.655.407 euro, 122 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario straordinario alla ricostruzione, avvocato Giovanni Legnini, per un importo di 55.975.738 euro e ulteriori 2 edifici che saranno interessati dall’Ordinanza 13/2017 per un importo, in questo caso, di 232.101 euro. In totale sono 863 le istruttorie presentate all’ufficio Sisma del nostro Comune. Di queste, 382 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 249 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes. Ulteriori 219 pratiche sono quelle relative alla medesima Ordinanza 100, del Commissario straordinario Sisma, emanata per facilitare proprio la ricostruzione di immobili danneggiati dalle scosse mentre, con riferimento alla ricostruzione delle attività produttive, sono 13 le pratiche presentate. Ulteriori 54 richieste hanno interessato, infine, la delocalizzazione sempre delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700 mila euro”.

A San Severino, intanto sono stati chiusi esattamente 336 cantieri. “Di questi – ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei – 290 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma bonus. Ammontano, infine, a quasi 4 milioni di euro gli interventi che riguardano gli edifici pubblici. Tra questi, oltre al recupero di Palazzo dei Governatori, dell’Istituto Professionale Pocognoni, dell’ex scuola di Stigliano e di un alloggio a Porta Romana, si è aggiunto il recupero del Palazzo comunale. Complessivamente, dunque, tra la ricostruzione privata, quella pubblica e quella che interessa gli edifici di culto – ha concluso il sindaco – sono già stati finanziati esattamente 175 milioni 854.669 euro”.