Da inizio settembre in tutto l’entroterra (Fabriano, Matelica, Camerino, Castelraimondo, San Severino e Tolentino) sono apparsi decine di manifesti firmati “M.M.45” che riportavano tutti la stessa frase: “Tanto lo so che ti sono mancato”.

Una semplice espressione d’amore in bianco, su sfondo nero, che lasciava spazio a poche interpretazioni. Fin dai primi giorni dell’affissione, sia su Instagram che su Facebook in molti si sono chiesti chi fosse l’autore del gesto, con i vari gruppi social locali invasi dalle immagini di questi manifesti.

Le teorie erano le più disparate, ma nessuno era riuscito a individuare il vero mittente. Ancora più clamore hanno suscitato poi le migliaia di volantini distribuiti sulle macchine parcheggiate nei vari centri dell’entroterra. In quel caso molte persone l’hanno addirittura presa sul personale, ragionando se ci fosse qualcuno interessato a loro o al rispettivo partner.

E quel qualcuno, in realtà, è il Much More.

Con un annuncio sui propri account social, la discoteca di Matelica ha svelato che dietro a tutti i vari manifesti e volantini c’era proprio il suo zampino. Faceva quindi tutto parte della campagna pubblicitaria per la riapertura del Much More, che questa stagione festeggia i 45 anni di vita.

Il “Tanto lo so che ti sono mancato” è rivolto a tutti i clienti, più giovani o storici, che hanno atteso l’intera estate per l’apertura della nuova stagione.

Apertura fissata per sabato 7 ottobre dalla mezzanotte.

«Sarà una stagione ricca di novità, di collaborazioni e di ospiti – annunciano i gestori Riccardo Antonelli e Simone Bellardinelli – solo poche persone che ci conoscono bene erano riusciti a risalire all’identità di quel MM45, ragionando sul fatto che la discoteca in questa stagione compie 45 anni. Abbiamo ricevuto le telefonate e i messaggi più disparati e simpatici, scoprendo che in alcuni casi i volantini avevano addirittura fatto litigare delle coppie. Ci teniamo a rassicurare tutti che MM45 siamo davvero noi ed era tutto studiato a tavolino. Per quanto riguarda la stagione proporremo sicuramente diversi format consolidati, ma anche delle novità assolute con collaborazioni di livello nazionale. Ovviamente celebreremo anche il compleanno del locale, per i 40 anni abbiamo realizzato un libro con tutta la storia, per i 45 ci impegneremo con la stessa passione per celebrare questa ricorrenza storica che ci colloca tra le realtà più longeve d’Italia».