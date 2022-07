Si è chiusa un’altra stagione importante per la “Studio Dance Academy” diretta da Lorenzo Tarabelli e Federica Agostinelli.

Tanti i successi, le conferme e la consacrazioni di giovani talenti locali come Lorenzo Scarano e Anita Padovan – campioni italiani 12/13 classe C danze standard – oppure Mikolaj Ruffini e Sofia Madonna – campioni italiani 16/18 classe C danze standard – di cui abbiamo già dato notizia sul Settempedano.

Ma vediamo il quadro completo dei risultati ottenuti a livello agonistico.

Giovanni Cinquepalmi e Rosalinda Deflorio si sono laureati campioni italiani danze standard 19/34 classe B1

Marco Tiranti e Sabrina Tesei sono stati semifinalisti 55/60 danze standard classe B2

Cleto Carbini e Franca Meloni si sono classificati 17esimi al campionato italiano 65/69 danze standard classe B3

Egiziano Scandali e Maria Luisa Rossi hanno raggiunto il terzo gradino del podio nelle danze standard classe C 61/64

Per quanto riguarda, invece, le Danze artistiche, ecco la “forografia” della stagione.

Aurora Volponi semifinalista in Samba/cha cha/rumba e jive su oltre 60 partecipanti nella categoria 15/16 solo latin style tecnica classe C

Sofia Madonna è giunta fra le prime 24 atlete in Italia in jive per la categoria 13/14 classe C solo latin style tecnica

Alessia Sorino nella categoria 10/12 classe C è tra le prime 24 atlete in Samba su oltre 90 partecipanti.

Complimenti a tutti!