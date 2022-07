“Siamo veramente addolorati per questa tragedia, Alika era un padre di famiglia”. Il sindaco Rosa Piermattei, a nome di tutta la comunità settempedana, ha espresso così il suo più profondo cordoglio per la scomparsa del 39enne nato ad Agbor, in Nigeria, il 10 novembre 1983. Dal primo cittadino la vicinanza a moglie e figlio: “Le istituzioni ci sono e sono vicine alla famiglia”. Anche l’arcivescovo di Camerino – San Severino, monsignor Francesco Massara, ha manifestato vicinanza ai familiari unendosi al dolore della comunità settempedana. Così pure la scuola frequentata dal figlio di Alika Ogorchukwu, l’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” che, per voce del dirigente Sandro Luciani, si è unita al comune cordoglio facendo sentire il proprio abbraccio alla famiglia verso la quale promuoverà “forme di solidarietà”.

“Al ritorno a scuola a settembre”, spiega il preside, “faremo anche raccolta fondi per la moglie e il figlio di Alika”.