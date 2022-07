Il Castello è in lutto per la morte di Alberto Marinelli. Ma non solo i “castellani” piangono la sua scomparsa, perché Alberto era un uomo molto conosciuto e stimato in città, sia per quella che era stato il suo lavoro di artigiano, sia per l’impegno sempre profuso a servizio della comunità. Una persona in gamba, perbene, che lascia un grande vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Aveva 77 anni. I funerali avranno luogo lunedì 25 luglio, alle ore 16, partendo dalla sala del commiato “Il Tempio degli angeli” per la chiesa di San Domenico.

Tanti i messaggi di cordoglio e le testimonianze di vicinanza che in queste ore stanno giungendo ai familiari: la moglie Giovanna, i figli Fabrizio e Mauro, le nuore Marta e Livia, la nipote Ilda, la sorella Elide.

Alberto Marinelli faceva parte anche della sezione settempedana “Ludovico Censi” dell’Arma nazionale di Cavalleria, come ricorda il fondatore Fabrizio Grandinetti: “Perdiamo innanzi tutto un amico con cui ho personalmente collaborato per il bene della città. Alberto era veramente innamorato di San Severino che ha trascorso un’intera vita al servizio del suo paese. Fra noi c’era un bel rapporto di stima. Sono vicino alla famiglia e rimpiango un grande settempedano”.