Tradizionale saggio di fine anno, a chiusura dell’attività sportiva, per la scuola di ballo Studio Dance Academy di San Severino.

In occasione della serata sono stati presentati i nuovi corsi di danza hip hop per grandi e piccoli e di zumba fitness, sempre per grandi e piccoli, che a settembre saranno tenuti dal maestro Riccardo Reani. Grande partecipazione all’evento da parte di tutte le coppie senior e dei ragazzi di San Severino, oltre che dei nuovi iscritti per la stagione 2021-2022. Un crescendo di partecipanti anche per il settore delle danze artistiche.

All’iniziativa, coordinata dai maestri della scuola Studio Dance Academy Federica Agostinelli e Lorenzo Tarabelli, ha preso parte anche l’assessore allo Sport Paolo Paoloni, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.