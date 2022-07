Il Circolo ricreativo Acli ha ospitato la Festa dell’estate. L’iniziativa, promossa dallo stesso Circolo e patrocinata dal Comune, ha coinvolto soci, familiari, amici e simpatizzanti che si sono ritrovati nel parco di via XX Settembre per una messa, officiata dal cardinale Edoardo Menichelli, alla quale è seguito un pranzo sociale con servizio catering del ristorante Da Francesco. Nel pomeriggio per tutti danze e musica con il duo Damiano e Sara. Presente all’iniziativa anche il sindaco Rosa Piermattei, che è stato accolto dal presidente del Circolo, Giovanni Dialuce.