Gaia Torchia ai Mondiali col titolo di “Italian Twerk Queen”

La settempedana Gaia Torchia vince il titolo di regina del twerk italiano.

Sabato 17 luglio a Cesenatico si sono svolti i campionati italiani di twerk, una disciplina ormai molto conosciuta e rispettata nel mondo della danza. Diciotto le partecipanti, con un giudice di fama internazionale direttamente dalla Francia. Tema della gara “Divas”.

Gaia Torchia affronta il primo round negli abiti della famosa pittrice Frida Khalo, mandando un messaggio importante: “ogni tipo di donna può’ essere una diva”. L’obiettivo: rappresentare ogni tipo di corpo e normalizzare i difetti, una battaglia, questa, che lei sostiene dentro e fuori l’ambiente twerk.

Dopo un’accesa gara, con molte sfide, Gaia – in arte @gaiaaudrey_twerk – arriva alla finalissima e con suo grande stupore viene proclamata, dopo altre tre vittorie precedenti, Italian Twerk Queen.

Questa vittoria la porterà direttamente a Madrid, il prossimo aprile, a rappresentare l’Italia al campionato mondiale contro tutte le campionesse in carica di altri Paesi, quali Russia, Cile, Francia, Spagna e molti altri.

Un livello altissimo di competizione l’aspetta; nel frattempo cercherà di allenarsi e migliorare il suo grado di preparazione per far salire l’Italia sul podio.

Le facciamo un grande in bocca al lupo. E tantissimi complimenti.

Il Twerk è una parola nata dall’unione di due termini: Twist e Jerk (girare e scuotere).

Portato alla ribalta da Miley Cyrus agli MTV Awards del 2013, in realtà ha origini molto antiche e molto diverse da quello che possiamo immaginare: viene dalla Mapouka, un ballo sacro della Costa d’Avorio, nel quale, secondo il rituale, diverse donne ballavano per ringraziare gli Dei di essere robuste ed avere forme generose, ai tempi sinonimo di salute e di bellezza. Scuotevano quindi a tempo di musica tutte le loro forme. Oggi è un termine Mainstream, ma non solo: è anche un ballo regolarmente insegnato in tutto il mondo.